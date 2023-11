Deezer: Musikstreaming-Dienst mit neuer Markenidentität und Logo

Der Musikstreaming-Service Deezer (App Store-Link) ist eine Alternative zu Apple Music, Spotify und Co. und kann in einer Basisversion kostenlos genutzt werden. Wer Zugriff auf die gesamte Musik- und Podcast-Bibliothek bekommen und Titel auch offline speichern möchte, zahlt monatlich 10,99 Euro oder jährlich 98,90 Euro. Auch ein Familien-Abo mit bis zu sechs eigenständigen Konten ist für monatlich 16,99 Euro zu haben.

Nun hat Deezer eine komplett neue Markenidentität angekündigt: Mit einem lilafarbenen Herz im Mittelpunkt und dem Slogan „Live the music“ will sich der Musikdienst neu erfinden und ändert die visuelle Identität. Jeronimo Folgueira, CEO von Deezer, erklärt dazu:

„Wir haben Deezer in den letzten zwei Jahren umgestaltet. Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein, da wir unsere neue Identität und unser neues Logo vorstellen und gleichzeitig zeigen, wie sich unser Produkt zu einer Plattform entwickelt, auf der Menschen Musik auf eine Art und Weise erleben und leben können, die es sonst nirgendwo gibt. Die Liebe zur Musik und die Möglichkeit, Menschen durch Musik zu sein und dazuzugehören, waren schon immer das Herzstück von Deezer, und es ist an der Zeit für uns, diese neue Reise anzutreten, auf der wir unser Engagement für Fans, Künstler und Partner verstärken.“

Das Unternehmen präsentiert sich jetzt laut eigener Aussage „mit einer mutigen, frischen und schrulligen Persönlichkeit“, die durch ein auffälliges neues visuelles Profil und ein lila Herz-Logo zum Leben erweckt wird. Passend zur neuen Ausrichtung führt Deezer auch ein verbessertes Nutzererlebnis und Design in der App ein, um Musikfans durch personalisierte Erlebnisse zu inspirieren und zu befähigen, „die Musik zu leben“. Maria Garrido, CMO von Deezer, berichtet:

„Die Auffrischung unserer visuellen Identität gibt uns die Möglichkeit, unsere Geschichte auf emotionalere Weise zu erzählen und mit Musikfans, Künstlern und strategischen Partnern durch visuelle Hinweise in Verbindung zu treten, die den Menschen zeigen, dass sie mit Deezer die Musik in vollen Zügen genießen können. Es ist ein notwendiger Schritt in unserer Entwicklung als Marke und als Unternehmen, der eine neue Ära einläutet und jedem die Möglichkeit gibt, durch Musik zu sein und dazuzugehören.“

Das neue Markendesign von Deezer wurde am 7. November während eines Deezer Drop-Events in La Gaîté Lyrique in Paris vorgestellt und ist bereits auf der Website des Musikstreaming-Services und in der App zu sehen.