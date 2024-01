From Eva with Green: Das kunstvolle Pinball-Spiel

Bei Spielen von Crescent Moon Games kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass sie etwas taugen. Der Publisher hat bereits Titel wie Shadow Blade, Skyfish oder Ravensword in den App Store gebracht. Die aktuelle Neuerscheinung hört auf den Titel From Eva with Green (App Store-Link) und ist ab sofort für 1,99 Euro verfügbar.

Für eine Universal-App ohne In-App-Käufe ist das ein absolut fairer Preis, nach gut einer halben Stunde mit dem Spiel kann ich aber noch nicht einschätzen, wie lange die Spieldauer insgesamt sein wird. Nur eines ist mir bereits absolut klar geworden: Für Hardcode-Gamer ist From Eva with Green sicherlich nichts.

In From Eva with Green geht es nicht um Highscores

Viel mehr stehen Personen im Fokus, die Lust auf ein absolut entspanntes Pinball-Abenteuer haben. Immerhin kann die Kugel im Flipper nicht nach unten fallen und es geht auch nicht um irgendwelche Highscores. Stattdessen darf man sich über eine herzerwärmenden Geschichte und liebenswerte Charaktere sowie auf eine emotionale Achterbahnfahrt freuen.

Die englischsprachige Geschichte erlebt ihr am besten selbst, das Spielprinzip kann ich euch schnell erklären: In kunstvoll gestalteten Levels müsst ihr mit der Flipper-Kugel eine kleine Blume treffen und so Samenkörper „freischießen“. Wenn diese dann aufgesammelt sind, kann man das Level zum Blühen bringen.

Im Laufe der Zeit wird man immer geschickter und kann verschiedene Umgebungen mit Blumen dekorieren, während man die Geschichten der Charaktere näher kennenlernt. Das ist definitiv mal eine andere Art des Spielens. Falls ihr Lust auf eine neue Erfahrung habt, sind die 1,99 Euro jedenfalls gut angelegt.