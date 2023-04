Fürs Auto: CubeNest Handyhalterung mit MagSafe angeschaut

Heute möchte ich euch gerne zwei weitere Handyhalterung mit MagSafe für die Lüftungsgitter im Auto vorstellen. Vorweg sei gesagt, dass die Halterung mit geraden Lüftungsgittern kompatibel sind, in meinem Audi A1 kommen runde Lüftungsgitter zum Einsatz, hier sind die Halterungen einfach ungeeignet. Daher kann ich euch auch keine Praxiserfahrungen mit auf den Weg geben, vorenthalten möchte ich die Produkte aber auch nicht.

Runde MagSafe Halterung für das iPhone 12 und neuer

Die einfache, runde MagSafe Halterung (Amazon-Link) wird über eine Klemme in den Lüftungsgittern angebracht. Über eine kleine Schraube lässt sich die Halterung fest positionieren, über das Kugelgelenk könnt ihr den Winkel einstellen. Mitgeliefert wird ein USB-C auf USB-C Kabel, ein Netzteil beziehungsweise Adapter für den Zigarettenanzünder gibt es nicht. Sollte euer Auto ein USB-C Port bieten, ist das natürlich die beste Lösung. Wenn ihr nur USB-A habt, müsst ihr ein anderes Kabel verwenden.

Das iPhone wird einfach angeheftet und hält magnetisch. Ihr könnt euer iPhone im Hoch- oder Querformat betreiben, die Magnetkraft scheint ausreichend gut zu sein, damit das iPhone nicht abfällt (zeigt zumindest der Schütteltest).

Mit 29,99 Euro ist das Autoladegerät mit MagSafe erschwinglich, solltet ihr allerdings keinen Ladeanschluss im Auto haben, müsst ihr einen entsprechenden Adapter zusätzlich einrechnen.

CubeNest Handyhalterung Auto mit Ladefunktion | kompatibel mit iPhone 12/13/14-Serie... Magnetisches kabelloses Ladegerät für Autos, das die MagSafe-Technologie unterstützt. KOMPATIBEL MIT: iPhone 12/13/14-Serie und andere Geräte, die...

SICHERHEIT: Ihr Handy wird von einem Magneten fest angebracht weder Kurven noch Schlaglöcher überraschen das Ladegerät, Ihr Handy verbleibt immer...

7,5 Watt mit MagSafe

Das zweite Autoladgerät mit MagSafe (Amazon-Link) ist etwas größer gestaltet und bietet eine leicht andere Klemme zur Befestigung an. Durch die größere Rückseite gibt es vor allem im Hochformat mehr Stabilität, allerdings fehlt hier unverständlicherweise der kleine, gerade Magnet, der das iPhone in Position hält – hier gibt es ebenfalls nur einen Magnetring. Das iPhone hält dennoch gut und auch hier könnt über das Kugelgelenk den Winkel einstellen und das iPhone in eure Richtung neigen.

Die Klemme selbst bietet zusätzlich einen kleinen Arm, mit der die Halterung besser positioniert und fixiert werden kann. Hier ist die Installation an runden Lüftungsgittern komplett ausgeschlossen.

Bei dieser Variante wird ein USB-C auf USB-A Kabel mitgeliefert, einen entsprechenden Updater müsst ihr optional selbst stellen. Beide Kfz-Halterungen laden das iPhone mit 7,5 Watt auf, kompatible Android-Smartphones könnten mit maximal 15 Watt geladen werden.

Die MagSafe Halterung mit Lademöglichkeit gibt es einmal mit einem Leder- oder Stoffbezug. Hier zahlt ihr dann 35,99 Euro beziehungsweise 32,99 Euro.

Beachtet: Das iPhone kann auch mit einer MagSafe-Hülle genutzt werden. Ein Case ohne MagSafe wird jedoch nicht unterstützt, dann ist die Magnetkraft einfach zu schwach und das iPhone fällt bei der kleinsten Erschütterung ab.