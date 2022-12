Google Jahresrückblick 2022: Ukraine, WM 2022 und Olympia 2022

Auch in diesem Jahr präsentiert Google wieder einen Jahresrückblick und zeigt auf, welche Themen besonders oft gesucht wurden. Auf dieser Sonderseite könnt ihr euch durch alle Trends klicken und Ländercharts aufrufen.

Ukraine, Sport, 9-Euro-Ticket und Affenpocken: Erstmals seit Beginn der Pandemie zählt Corona nicht mehr zu den gefragtesten Themen in der Google-Suche. Die Liste der Suchbegriffe des Jahres führt jedoch ein Ereignis an, das nach wie vor die ganze Welt bewegt: die russische Invasion in die Ukraine.

Daneben dominierten sportliche Großveranstaltungen wie unter anderem die Frauen-Fußball-EM 2022 – die meistgesuchte in der weltweiten Google-Geschichte überhaupt – das Suchinteresse. Im Jahresrückblick blickt Google auf die vergangenen Monate zurück und enthüllt die aufsteigenden Suchbegriffe und viel diskutierte Fragen aus 2022 – darunter „Warum ist Benzin so teuer?“ und „Warum ist Layla verboten?“.

Google Jahresrückblick 2022

Allgemeine Suchbegriffe

Ukraine WM 2022 Olympia 2022 Queen Vladimir Putin Affenpocken Frauen EM 2022 Nations League Jeffrey Dahmer Warnung vor Sturmböen

Schlagzeilen

Ukraine Affenpocken 9-Euro-Ticket Hitzewarnung Layla Will Smith Taiwan Energiepauschale Katar Bürgergeld

Abschiede

Queen Aaron Carter Anne Heche Uwe Seeler Meat Loaf Uwe Bohm Hardy Krüger Rainer Schaller Olivia Newton John Taylor Hawkins

Persönlichkeiten

Vladimir Putin Johnny Depp Amber Heard Boris Becker Novak Djokovic Fynn Kliemann Tina Ruland Will Smith Harald Glööckler Anouschka Renzi

Politiker und Politikerinnen

Vladimir Putin Anne Spiegel Gerhard Schröder Sanna Marin Wolodymyr Selenski Christian Lindner Ricarda Lang Rishi Sunak Emmanuel Macron Vitali Klitschko

Serien

Jeffrey Dahmer Stranger Things House of the Dragon Euphoria The Watcher Inventing Anna LOL Der Palast Moon Knight The Boys

Memes

Putin Meme Will Smith Meme Mr. Incredible Meme The Rock Meme Morbius Meme Gommemode Meme Emotional Damage Meme Ohio Meme Adam Levine Meme Schoko Zitrone Meme

Trending Wie-Fragen 2022:

Wie alt ist Putin? Wie lange dauert die Quarantäne? Wie viele Soldaten hat Russland? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie lange gilt man als genesen? Wie viele Soldaten hat Deutschland? Wie lange gilt man als geimpft? Wie alt ist Prinz Charles? Wie lange dauert Corona? Wie lange ist Corona ansteckend?

Trending Was-Fragen 2022:

Was sind Akren? Was ist die NATO? Was ist ein Oligarch? Was sind Schotterspione? Was bedeutet 2G-Plus? Was sind Affenpocken? Was ist SWIFT? Was sind Sanktionen? Was möchte Putin? Was ist Pfingsten?

Trending Warum-Fragen 2022: