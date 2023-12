Google Jahresrückblick 2023: Krieg, Erdbeben, Skandale und mehr

Das Jahr neigt sich zu Ende und die Zeit für Rückblicke sind gekommen. Google zeigt auf, welche Themen besonders oft gesucht wurden. Auf dieser Sonderseite könnt ihr euch durch alle Trends klicken und auch die Ländercharts aufrufen.

Besonders häufig gesucht wurde „Krieg in Isreal und Gaza“, gefolgt vom dem verheerenden Erdbeben in der Türkei. Der „Löwe Berlin“ hat Deutschland auf in Atem gehalten und der Rammstein-Skandal, der letztendlich keiner war, ebenfalls.

Google Trends 2023 in Deutschland

Schlagzeilen

Krieg in Israel und Gaza Erdbeben Türkei Rammstein Löwe Berlin Lützerath Titanic U-Boot Taylor Swift Bahnstreik Bettwanzen Hamburg Flughafen

KI-Fragen

Was ist ChatGPT? Was ist KI? Was kann KI? Wie funktioniert KI? Was ist Midjourney? Was ist Machine learning? Was ist My AI Snapchat? Ist KI gefährlich? Wie kann ich KI nutzen? Wo wird KI eingesetzt?

Persönlichkeiten Deutschland

Till Lindemann Djamila Rowe Iris Klein Jürgen Drews Amira Pocher Boris Pistorius Anna Ermakova Yvonne Woelke Julian Nagelsmann Sahra Wagenknecht

Persönlichkeiten International

Harry Kane Taylor Swift Jeremy Renner Margot Robbie Andrew Tate Recep Tayyip Erdoğan Biyon Kattilathu Jenna Ortega Ronan Keating David Beckham

Abschiede

Tina Turner Matthew Perry Rosi Mittermaier Tatjana Patitz Sinéad O’Connor Ken Block Tim Lobinger Elmar Wepper Jewgeni Prigoschin Roger Whittaker

Wie-Fragen

Wie tief liegt die Titanic? Wie alt ist Jürgen Drews? Wie nennt man Engel ohne Flügel? Wie schlafen Wale? Wie viele Länder gibt es? Wie hoch liegt Lesotho? Wie entsteht ein Erdbeben? Wie alt ist Dieter Bohlen? Wie hat Dortmund gespielt? Wie viele Panzer hat Russland?

Was-Fragen

Was ist der Gazastreifen? Was ist ein Zentenar? Was ist ein Kibbuz? Was ist die Hamas? Was ist ein Kalifat? Was ist in Israel passiert? Was ist eine Implosion? Was ist Schellack? Was ist am 9. Januar? Was passiert am 23. November?

Warum-Fragen

Warum wurden Fake Lashes erfunden? Warum ist Krieg Israel? Warum feiert man Karneval? Warum fasten Muslime? Warum wird Camilla Königin? Warum heißt die Wagner-Gruppe Wagner? Warum können Gurken nicht heiraten? Warum wird Glitzer verboten? Warum sind Gurken so teuer? Warum sind Kochschürzen hinten offen?

Serien

Gestern waren wir noch Kinder Wednesday One Piece Der Schwarm Ginny & Georgia The Last of Us The Witcher Queen Charlotte Outer Banks Liebes Kind

Filme

Oppenheimer Barbie Avatar 2 John Wick: Kapitel 4 Im Westen nichts Neues Sonne und Beton Creed III Everything Everywhere All at Once Fast X Luise

Memes

Ohio Let me do it for you Scholz Pedro Pascal Selena Gomez Gerüstbauer Kevin James Barbenheimer Disappointed Cillian Murphy Smurf Cat

Klimafragen