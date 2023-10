iPhone 15 Konkurrenten: Google stellt Pixel 8 und Pixel 8 Pro vor

Google hat die neue Smartphone-Generation aus eigener Entwicklung auf einem Event in New York offiziell angekündigt: Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro. Schon im Vorfeld wurden einige Details geleakt und auch die Ankündigung für diesen Monat erwartet, so dass die ganz großen Überraschungen ausgeblieben sind. Außer bei den Preisen: Hier dreht Google an der Preisschraube und verlangt mindestens 150 Euro mehr als beim Vorgänger.

Designtechnisch fügen sich die neuen Pixel 8- und Pixel 8 Pro-Modelle in das seit dem Pixel 6 bekannte Smartphone-Design von Google ein. Beide Modelle sind nach IP68 wasserdicht, kommen im Vergleich zur 7er-Generation aber mit deutlich abgerundeten Gehäuseecken daher. Das Pixel 8 mit 6,2 Zoll und 428 ppi Auflösung ist zudem etwas kleiner geworden als der Vorgänger, das Pixel 8 Pro mit 6,7 Zoll und 489 ppi bleibt in etwa gleich groß. In beiden Modellen werkelt ein Google Tensor G3/Titan M2-Prozessor, zudem gibt es 8 GB (Pixel 8) bzw. 12 GB RAM (Pixel 8 Pro).

Während die Rückseite wie gehabt von der bekannten „Kameraspange“ beherrscht wird, finden sich beim Pixel 8 zwei Objektive (Hauptkamera 12,5/50 MP, Ultraweitwinkel 12 MP), beim Pixel 8 Pro sind es wie gehabt derer drei (Hauptkamera 12,5/50 MP, Ultraweitwinkel 48 MP, Tele 48 MP und 5-fach optischer Zoom). Das Pixel 8 Pro verfügt darüber hinaus über einen zusätzlichen Sensor, der die Temperatur von Objekten misst, sowie eine Gesichtserkennung, die mit dieser Generation nochmals verbessert worden ist. Beide Modelle kommen mit Support für WiFi 7, Bluetooth 5.3 und NFC daher.

Maximale Helligkeit von bis zu 2.400 Nits beim Pixel 8 Pro

Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro sind in jeweils drei Farben zu haben: Das Pixel 8 in Obsidian (Schwarz), Rose (Rosé) und Hazel (Silbergrau), das Pixel 8 Pro in Obsidian (Schwarz), Porcelain (Cremeweiß) und Bay (Hellblau). Beim Pixel 8 gibt es eine glatte Glasrückseite, eine mattierte Kameraspange sowie einen matten Aluminium-Rahmen. Genau andersherum sieht es beim Pixel 8 Pro aus, hier sind Kameraspange und Rahmen poliert und die Rückseite mattiert.

Google berichtet zudem, dass die Helligkeit der Displays der neuen Smartphone-Generation deutlich zugelegt habe. Das Pixel 8 soll eine Maximalhelligkeit von 2.000 Nits aufweisen, das Pixel 8 Pro soll sogar auf bis zu 2.400 Nits kommen – damit würde es die Vorgänger mit ihren 1.500 Nits merklich überflügeln und auf dem Niveau der aktuellen Top-Konkurrenz liegen. Unterschiede gibt es auch bei der Bildwiederholfrequenz: Hier legt das Pixel 8 Pro mit 1 bis 120 Hz vor, das Pixel 8 kommt nur auf 60 bis 120 Hz.

Einführungsangebote mit Zugaben bei Vorbestellung

Die Pixel-Geräte unterstützen Dual-SIM, dafür gibt es einen Nano-SIM-Steckplatz und eine eSIM. Nur das Pixel 8 Pro hat einen UWB-Chip, der bei modernen Fahrzeugen die Funktion des Schlüssels übernehmen kann. Auch einige spezielle Foto- und Video-Optionen sind mit an Bord, darunter ein Magic Editor, der automatisch unerwünschte Bildinhalte retuschiert, oder Real Tone für eine möglichst realistische Hautfarben-Darstellung. Laut Google sollen die Geräte auch sieben Jahre lang Android-Updates erhalten – ein Novum in der Android-Welt.

Das Google Pixel 8 startet bei 799 Euro, was einer Preissteigerung von 150 Euro im Vergleich zum Pixel 7 bedeutet. Das Google Pixel 8 Pro ist ab 1.099 Euro zu haben, das Pixel 7 Pro hatte mit 128 GB eine UVP von 899 Euro. Wer bis zum 16. Oktober ein Pixel 8 Pro bestellt, bekommt die neue Pixel Watch 2 WiFi im Wert von 399 Euro oder Pixel Buds Pro mit einer UVP von 229 Euro dazu. Wer ein Pixel 8 kauft, bekommt einen Rabatt von 229 Euro auf die Pixel Watch 2 oder die Pixel Buds Pro als Zugabe. Darüber hinaus bietet Google bis zu 770 Euro für das alte Handy beim Kauf des Pixel 8 Pro und bis zu 620 Euro für das Pixel 8. Der Höchstbetrag gilt für ein iPhone 14 Pro Max mit 1 TB Speicher. Der offizielle Marktstart der neuen Pixel-Modelle ist am 12. Oktober dieses Jahres.

Fotos: Google.