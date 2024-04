Govee: Thermo-Hygrometer mit App-Anbindung für unter 11 Euro

Solltet ihr einen oder mehrere Räume oder Wetter-geschützte Bereiche wie euren überdachten Balkon oder das Gewächshaus mit einer kleinen Wetterstation ausstatten wollen, dann hat Govee das passende Gadget auf Lager. Der eigentlich für sein smartes Licht bekannte Hersteller bietet derzeit sein Thermo-Hygrometer zum Sonderpreis an. Besonders günstig wird es, wenn ihr euch für ein 3er-Pack entscheidet.

Ein einzelnes Thermo-Hygrometer bekommt ihr derzeit für 12,57 Euro in den Farben Weiß oder Schwarz. Ein Doppelpack ist in der Farbe Weiß mit einem Coupon auf der Produktseite für 21,97 Euro am günstigsten. Den besten Stückpreis erzielt ihr beim schwarzen 3er-Pack, hier beträgt der Preis abzüglich des Coupons nur noch 30,95 Euro.

Bisher haben wir das Thermo-Hygrometer von Govee noch nicht selbst ausprobiert. Die technischen Daten und Funktionen sind aber durchaus interessant – und passen möglicherweise genau zu euren Anforderungen. Auf dem Thermo-Hygrometer selbst, das mit zwei AAA-Batterien betrieben wird, werden euch die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Zudem zeigt das Display auch die Minimal- und Maximal-Werte der vergangenen 24 Stunden an.

Diese smarten Funktionen gibt es mit der Govee-App

Smart ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Hier kommt dann die Govee-App ins Spiel. Die Verbindung zwischen iPhone und Gerät wird einfach per Bluetooth hergestellt, Govee verspricht eine Reichweite von 60 Metern. Das ist schon etwas optimistisch, aber selbst mit 20 Metern dürfte man Zuhause ja noch gut auskommen, um auch mal die Daten aus einem anderen Raum ablesen zu können.

Es sind aber noch ein paar Extras möglich. So kann man in der App Alarme einstellen, um eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald Temperatur oder Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Grenzwert über- oder unterschreiten. Das funktioniert natürlich nur, solange ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet. Ebenfalls praktisch ist die Datenspeicherung: Bis zu 20 Tage können auf dem Thermo-Hygrometer gespeichert werden. Sobald in diesem Zeitraum eine Synchronisierung mit dem iPhone erfolgt, werden in der App die Daten der letzten zwei Jahre gespeichert, die ihr dann wiederum als CSV-Datei exportieren und weiter nutzen könnt.

Für den Preis auf jeden Fall eine spannende Sache, wie ich finde. Nur offiziell Outdoor-tauglich ist das gute Stück nicht. Aus unserer Sicht spricht aber nichts dagegen, es im Außenbereich an einem wettergeschützten Ort zu verwenden. Verzichten muss man nur auf Anbindungen an andere Smart Home Systeme, dieses Feature ist bei der Günstig-Lösung von Govee nicht mit dabei.

Angebot 562 Bewertungen GoveeLife Digitales Thermometer Hygrometer Innen, Bluetooth LCD... Größeres LCD-Display: Das Goveelife-Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät zeigt Echtzeit-Hoch-/Tiefstwerte auf einem größeren Bildschirm an. Es...

Hohe Genauigkeit: Das Innenraum Thermometer hat eine Genauigkeit von ±0,54 °F (±0,3 °C) für die Temperatur und ±3 % RH für die...