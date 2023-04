Grand Mountain Adventure: Spaßiges Ski-Vergnügen jetzt bei Apple Arcade erhältlich

Der heutige Neuzugang bei Apple Arcade hört auf den Namen Grand Mountain Adventure+ (App Store-Link) und steht ab sofort für alle Abonnenten und Abonnentinnen zum Download bereit. Das Spiel ist 912,5 MB groß und für iPhone imd iPad verfügbar.

In Grand Mountain Adventure gibt es keine festgelegten Ablauf, kein echtes Ziel. Stattdessen darf man sich frei in der Welt bewegen, auch mal die Piste verlassen und immer wieder neue Details entdecken. Zudem gibt es 14 verschiedene Arten von Herausforderungen, an denen man sich versuchen darf. Vom Slalom über Trick-Contests bis hin zu rasanten Abfahrten ist hier so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Insgesamt gibt es 11 große Bergwelten, in denen ihr euer Können unter Beweis stellen könnt.

Die Entwickler bieten eine volle Unterstützung für MFi-Controller, man muss also nicht unbedingt auf die Touchscreen-Steuerung zurückgreifen – wobei die meiner Meinung nach durchaus gelungen ist. In Grand Mountain Adventure gibt es rund 15 Stunden Spielspaß. Klickt euch gerne in den Trailer und bei Interesse auf den Download-Knopf.