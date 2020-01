Happy Birthday, iPad: Apples Tablet feiert seinen 10. Geburtstag

Könnt ihr euch noch daran erinnern, als Steve Jobs während einer seiner letzten öffentlichen Auftritte am 27. Januar 2010 erstmals das iPad während einer Apple-Keynot vorgestellt hat? Anders als die heutigen Generationen kam die erste Generation des iPads noch mit einem vergleichsweise breiten Displayrand, einer Dicke von 1,3 cm, einem Gewicht von 730 Gramm und einem 9,7-Zoll-Display ohne Retina-Auflösung daher.

Auch ich, die seinerzeit im Besitz eines iPod Touch und eines iPhone 3GS war, fragte sich, „Was soll ich denn mit so einem Gerät? Ich hab doch mein Smartphone und meinen Laptop?“Heutzutage kann ich über diese Argumentation nur lachen – das iPad ist aus meinem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Seit der Vorstellung des ersten iPads im Januar 2010 hat sich in den letzten zehn Jahren auch performance-technisch so einiges getan: Das aktuelle iPad Pro ist in Größen bis zu 12,9″, mit Kapazitäten von bis zu 1 TB, A12X Chip, 12 Megapixel-Kamera und Face ID erhältlich – und wiegt dabei maximal 633 Gramm bei einer Dicke von 0,59 cm. Zum Vergleich: Das iPad aus dem Jahr 2010 kam mit einem Apple A4-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher, IPS-Display, iOS 5.1.1 und maximalem Speicher von 64 GB daher.

Schon damals gab es vorab einige Spekulationen, wie das Apple-Tablet aussehen und wie es heißen würde. In den Medien einigte man sich auf den Titel „iSlate“, der sich glücklicherweise nicht bewahrheitet hat. Überraschungen gab es auch beim veranschlagten Preis: 499 USD sollte das erste iPad kosten. Der Verkaufsstart erfolgte nach einer Verzögerung am 3. April 2010 in den USA, binnen 28 Tagen hatte Apple bereits eine Million Geräte verkauft. Auch mein erstes iPad der 4. Generation aus dem Jahr 2012 erfreut sich bei meinen Eltern immer noch großer Beliebtheit. Erinnert ihr euch noch an euer erstes iPad?