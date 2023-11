Hitman – Blood Money Reprisal: Agent 47 kehrt zurück

Hitman: Blood Money dürfte eingefleischten Gamern sicherlich ein Begriff sein. Immerhin wurde das Stealth-Game bereits im Jahr 2006 auf Plattformen wie der PlayStation 2 oder Xbox 360 veröffentlicht. Der für seine Portierungen von Konsolen-Klassikern bekannte Publisher Feral Interactive hat das Spiel jetzt in den App Store gebracht. Hitman: Blood Money – Reprisal (App Store-Link) erscheint offiziell am Donnerstag, wenn ihr ganz ungeduldig seid, könnt ihr das Spiel schon jetzt im App Store „vorbestellen“.

Für den Action-Klassiker zahlt ihr 14,99 Euro und könnt es danach auf iPhone und iPad spielen, wobei der Spielstand der Cloud zwischen den Geräten übertragen wird. Mitbringen müsst ihr mindestens ein iPhone 8 Plus oder iPhone SE der zweiten Generation, ein iPad Pro oder ein anderes iPad aus 2019 oder neuer. Das sind aus meiner Sicht recht humane Anforderungen.

Und das kommt ehrlicherweise auch nicht von ungefähr. Natürlich merkt man der Grafik und der Gestaltung des Spiels an, dass sie schon fast 20 Jahre alt sind. Falls euch das nicht stört, könnt ihr euch auf eine aufregende und vor allem spannende Stealth-Geschichte freuen, bei der es eben nicht unbedingt auf die Grafik ankommt.

Drei verschiedene Steuerungsoptionen

Als Agent 47 schlüpft ihr in den 13 Missionen in die Rolle eines Auftragskillers. Und während die Aufgabe bei jedem Einsatz im Prinzip identisch ist – die Zielpersonen auszuschalten – ist der Weg dorthin doch immer sehr unterschiedlich. In Hitman: Blood Money läuft man nicht einfach darauf los und „ballert“ durch die Gegend, sondern erkundet zunächst die Umgebung, spioniert die Zielpersonen aus und bereitet dann einen heimtückischen Mord vor. Im besten Fall sieht dieser dann so aus wie ein Unfall.

Dass es in Hitman: Blood Money nicht immer Schlag auf Schlag geht, das bringt durchaus Vorteile mit sich. So ist die App aus meiner Sicht durchaus mit der Touch-Steuerung spielbar, falls ihr mal kein Gamepad zur Hand habt. Man muss sich aber auch nicht vormachen: Mit einem Controller macht Hitman auf jeden Fall noch etwas mehr Spaß. Ihr könnt auf dem iPad sogar Maus und Tastatur zur Steuerung nutzen, was man nur bei den wenigsten Spielen im App Store sieht. Als ehemaliger WASD-PC-Gamer ist das sogar meine favorisierte Variante.

Hitman: Blood Money – Reprisal bringt einige Neuerungen

Während Grafik und Gameplay im Vergleich zur Konsolen-Version aus 2006 quasi unverändert sind, hat sich Feral Interactive doch einige Neuerungen einfallen lassen. So wurde in Blood Money beispielsweise der Instinkt-Modus eingeführt, den es eigentlich erst in späteren Hitman-Spielen gab. Unter anderem kann man mit diesem Modus Gegner durch Wände hindurch sichtbar machen oder die Zeit verlangsamen. Ein Gameplay-Element, das auf dem Weg zum perfekten Mord ganz sicher hilfreich ist.

Ebenfalls neu integriert wurde eine Mini-Map, auf der man in Echtzeit sehen kann, was sich in der Umgebung tut. Das hat mir vor allem dabei geholfen, in brenzligen Situationen einfacher einen geeigneten Fluchtweg zu finden.

Was kann man am Ende festhalten? Hitman: Blood Money – Reprisal bringt einen Klassiker mit einer etwas angestaubten Grafik auf euer iPhone und iPad, dafür punktet das Spiel mit einer für App Store Verhältnisse sehr umfangreichen Story und einer kompletten deutschen Lokalisierung. Auch die Steuerung kann überzeugen. Die Entscheidung für oder gegen den Kauf hängt am Ende wohl davon ab, ob euch die Stealth-Idee des Spiels begeistern kann.