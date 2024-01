Home Assistant ab sofort mit CarPlay-Unterstützung

Home Assistant (App-Store-Link) ist eine kostenlose App, mit der ihr euer Smart Home von überall auf der Welt aus steuern könnt. Gestern hat die Anwendung mit Version 2024.1 ein Update bekommen, das auch die Unterstützung von CarPlay enthält. Ab sofort könnt ihr also auch vom Bordcomputer eures Auto aus auf euer Smart Home zugreifen, sofern das System CarPlay-fähig ist.

Habt ihr Home Assistant auf eurem iPhone aktualisiert, könnt ihr die App über CarPlay in eurem Auto starten – sofern euer Auto natürlich CarPlay unterstützt. Ihr habt dann sowohl Zugriff auf die Geräte und Bereiche, die ihr zu Home Assistant hinzugefügt habt, als auch auf die Aktionen, die ihr in der App angelegt habt. Auch Geräte, die nicht mit Apple Home kompatibel sind, lassen sich so steuern, zum Beispiel Garagentore. In folgendem Video wird der CarPlay-Support entsprechend präsentiert.

Open-Source-Projekt mit großem Leistungsspektrum

Home Assistant ist ein Open-Source-Projekt, das diverse Konfigurationsmöglichkeiten für euch bereithält und von einigen Nutzern als deutlich vielfältiger als zum Beispiel HomeKit angesehen wird. Allerdings erfordert die Nutzung der App eine gute Kenntnis des eigenen Smart-Home-Systems, damit der Leistungsumfang von Home Assistant auch tatsächlich ausgeschöpft werden kann.

Um Home Assistant nutzen zu können, braucht ihr eine Raspberry Pi oder ein NAS-Laufwerk als Hardware und eine Server-Anwendung, die in eurem Netzwerk Zuhause läuft und zugleich einen Zugriff von außerhalb ermöglicht, wenn ihr die CarPlay-Funktion nutzen wollt. Auf der zum Projekt gehörigen Webseite bekommt ihr umfangreiche Installationsanleitungen und Tipps zum Setup eures Smart Homes.

Home Assistant könnt ihr kostenlos im App Store laden. Systemvoraussetzung ist iOS 15 oder neuer.