WhatsApp arbeitet an Passkey-Integration auf dem iPhone

Mit Passkeys gibt es eine Möglichkeit zur sicheren und schnellen Anmeldung. Statt sich mit den klassischen Login-Daten anzumelden, könnt ihr einfach einen Passkey verwenden. Dann erfolgt der Login schnell und sicher via Face ID oder Touch ID. Passkeys sind sicherer als Passwörter, da sie vom eigenen Gerät für jeden Account einzigartig generiert werden und somit weniger anfällig für Phishing-Angriffe. Sie sind außerdem auf alle Geräten verfügbar, auf denen man mit derselben Apple-ID angemeldet ist. Wie Passwörter werden auch Passkeys verschlüsselt und in im iCloud-Schlüsselbund gespeichert, wo sie für niemanden sichtbar sind – auch nicht für Apple.

Zahlreiche Apps und Webseiten unterstützten die Anmeldung mit einem Passkey schon, zum Beispiel Google, PayPal, Amazon oder TikTok. Während der WhatsApp Messenger Support für Passkeys schon für Android verfügbar gemacht hat, kann die Einführung für das iPhone nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen. WABetaInfo hat in der Beta-Version von WhatsApp Hinweise auf den Passkey-Support gefunden, wobei dieser noch nicht getestet werden kann. In einer der nächsten Beta-Versionen soll die Funktion freigeschaltet werden, nach erfolgreichen Tests werden Passkeys dann in die offizielle Version überführt und für alle zugänglich gemacht.

Wer WhatsApp mit einem Passwort geschützt hat, kann so zukünftig einfacher, sicherer und schneller auf seine Chats zugreifen. Mit der Bildschirmsperre ist das schon jetzt möglich, hier wird allerdings nur Face ID oder Touch ID zur Authentifizierung genutzt – keine Passkeys.

Sobald das Update im App Store landet, werden wir euch auf die neue Funktion noch einmal aufmerksam machen.