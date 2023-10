WhatsApp führt Passkeys für Android ein

Der WhatsApp Messenger hat eine neue Funktion verfügbar gemacht: Die sogenannten Passkeys. Derzeit sind die Passkeys für einen schnellen und sicheren Login nur in der Android-Version des Messengers freigeschaltet, Informationen für iOS-User gibt es aktuell nicht. Dennoch kann man davon ausgehen, dass Passkeys demnächst auch für das iPhone zugänglich gemacht werden.

Doch was sind Passkeys eigentlich? Apple erklärt: „Passkeys sind sicherer als Passwörter, da sie von deinem eigenen Gerät für jeden Account einzigartig generiert werden und weniger anfällig für Phishing-Angriffe sind. Sie sind außerdem auf all deinen Geräten verfügbar, auf denen du mit derselben Apple-ID angemeldet bist. Wie Passwörter werden auch Passkeys verschlüsselt und in deinem iCloud-Schlüsselbund gespeichert, wo sie für niemanden sichtbar sind (auch nicht für Apple).“

Hat man einmal einen Passkey angelegt, erfolgt der Login einfacher und schneller. Unterstützt das Smartphone die Authentifizierung per Fingerabdruck oder Gesichtsscan, kann der Login bei WhatsApp mit einem generierten Passkey ohne Eingabe des Passworts erfolgen. Hier genügt der Scan des Fingers oder des Gesichts aus.

Passkeys für WhatsApp auf Android wird über die nächste Wochen und Monaten ausgerollt, die entsprechende Einstellung findet ihr in den Einstellungen unter Konto. Sobald Passkeys auch für iOS-User verfügbar gemacht werden, gibt es eine erneute Info unserseits.

Frage: Habt ihr WhatsApp mit einem Passwort geschützt?