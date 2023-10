Homey Pro: Smart Home-Zentrale integriert Ring-Türklingel und -Kameras

Über Homey, eine Smart Home-Zentrale vom Hersteller Athom aus den Niederlanden, haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Das System verfügt über eine beeindruckende Konnektivität und ermöglicht es, Smart Home-Geräte via Zigbee, Z-Wave Plus, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz, Infrarot-LED und Matter zu koppeln.

Nun hat das Entwicklerteam von Homey im eigenen Community-Forum mitgeteilt, dass man ab sofort eine Integration von Ring-Produkten ins eigene System anbietet. Zu den unterstützten Ring-Geräten gehören alle Ring-Videotürklingeln, alle Ring-Kameras sowie alle Ring-Chimes.

Nachdem man die Ring-App auf dem Homey Pro installiert hat, richtet man ein Ring-Gerät ein. Während man das Gerät hinzufügt, muss man sich mit dem eigenen Ring-Konto anmelden. Nach erfolgreicher Authentifizierung werden dann die verfügbaren Geräte angezeigt, so dass sich auswählen lässt, welches Gerät man in Homey verwenden möchte. Wichtig zu wissen: Im Ring-Konto muss die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert sowie die Homey-Firmware ab v8.0.0 vorhanden sein. Als Sprache für die Ring-App steht unter anderem Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Dänisch zur Verfügung.

Viele Ring-Produkte aktuell mit Rabatt erhältlich

Mit der neuen Ring-App für Homey ist es dann beispielsweise möglich, das Ring-Gerät mit dem Fernseher oder einem Sonos-Lautsprecher zu verbinden. So können benutzerdefinierte Sounds vom Soundboard abgespielt oder der Fernseher über Homey automatisch stummgeschaltet werden, wenn es an der Tür klingelt. Homey verdeutlicht dies auch in einem Reel bei Instagram.

Derzeit sind darüber hinaus auch viele Ring-Produkte bei Amazon im Rahmen der Prime Days im Angebot. Unter anderem gibt es die Ring Videotürklingel der 2. Generation mit Akku und Ring Chime im Set für nur 84,99 Euro statt 135,98 Euro. Auch der Ring Intercom, ein Upgrade für die Gegensprechanlage, kostet aktuell nur 49,99 Euro statt 129,99 Euro. Einige der Ring-Prime-Deals haben wir euch unter dem Artikel aufgelistet. Der Homey Pro ist derzeit zum Preis von 399 Euro bei Amazon zu haben.

