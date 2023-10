Neu: Govee Zylinder Stehlampe & Soundcore Glow Mini

Der für günstige Lichtlösung bekannte Hersteller Govee hat ein neues Produkt im Sortiment: Die Govee Zylinder Stehlampe (Amazon-Link). Der Standfuß ist dabei 26 Zentimeter im Durchmesser, die Lampe selbst ist 175 Zentimeter hoch. Beleuchtet ist nur der obere Zylinder, der 38 Zentimeter hoch ist und 8 Zentimeter im Durchmesser misst.

Die Govee Zylinder Stehlampe bietet demnach einen 360 Grad Lampenkopf und kann dort mehrere Farben gleichzeitig anzeigen. Per App könnt ihr vorgefertigte Szenen nutzen oder die Farben selbst bestimmen. Die Farbtemperatur liegt zwischen 2200 und 6500 Kelvin bei 1500 Lumen.

Die Steuerung kann zusätzlich über Amazon Alexa und Google Assistant erfolgen, HomeKit wird nicht unterstützt. Zum Markstart am Prime Day kostet die Lampe 119,99 Euro statt 169,99.

Govee RGBIC Zylinder Stehlampe, LED Ecke Stehlampe mit Wi-Fi App Steuerung, Smart... Dynamische RGBIC-Lichteffekte: Govee LED Stehlampe bietet 16 Millionen Farben und 64 voreingestellte Szenenmodi in der Govee Home App. Entdecke deine...

Modernes Design: Das minimalistische Design bringt Raffinesse in Ihre Halloween-Dekoration. Der zylindrische 360°-Lampenkopf und der kompakte Sockel...

Soundcore Glow Mini: Kleiner Bluetooth-Lautsprecher

Ebenfalls neu ist der Soundcore Glow Mini Bluetooth-Lautsprecher mit Lichtshow (Amazon-Link). Der Lautsprecher ist 93 x 76 x 76 Millimeter groß und wiegt 280 Gramm. Die 360 Grad Lichteffekte können per Soundcore-App angepasst werden und machen in dunklen Umgebungen was her. Da der Speaker nach Norm IP67 wasser- und staubdicht ist, lässt er sich auch draußen einsetzen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 12 Stunden, optional können mit PartyCast 2.0 bis zu 100 Lautsprecher für eine synchronisierte Musik- und Lichtshow gekoppelt werden.

Zum Marktstart am Prime Day wird der neue Soundcore Glow Mini für 37,99 Euro statt 49,99 Euro angeboten.