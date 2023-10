Logoist 5: Neuer iPhone- und iPad-Support & mit 50 Prozent Rabatt im App Store

Die Design-App Logoist (App Store-Link), war schon mehrfach Bestandteil von Apples hauseigenen Empfehlungen. Aktuell lässt sich die just erschienene Version 5 von Logoist zum Verkaufsstart mit einem Rabatt von satten 50 Prozent für 19,99 Euro aus dem Store laden. Für die Einrichtung der rund 259 MB großen App sollte man mindestens über macOS 11.0 oder neuer verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Logoist 5 bereits vorhanden.

„Erstellen Sie beeindruckende Bilder und Vektorgrafiken – von einfachen Layouts bis hin zu aufwendigen Designs. Logoist bietet alles, um kreative Ideen in die Tat umzusetzen oder neue Denkanstöße zu erhalten. Logoist richtet sich gleichermaßen an Einsteiger wie auch an professionelle Designer und Grafiker. Selbst ohne Kenntnisse von Vektor-Programmen ermöglicht Logoist dank vieler Vorlagen einen einfachen Einstieg, legt aber auch professionellen Anwendern mächtige Werkzeuge in die Hand.“