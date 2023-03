IDEA: Beruhigendes Puzzle-Spiel zum Runterfahren

Sucht ihr nach einem Spiel, das euch entspannen lässt? Dann schaut euch doch mal IDEA (App Store-Link) an. Das neue Spiel des Indie Game Studios TLR Games (The Longest Road Games) und Delirium Studios S.L. ist als Anti-Stress-Puzzle konzipiert und lädt mit seinem wunderbar ruhigen Soundtrack und seiner unaufgeregten Grafik zum Herunterfahren ein.

IDEA öffnet mit einem Blick auf eine Art Lagerhalle, an der ein gezeichneter Haken befestigt ist, an dem wiederum eine Glühbirne baumelt. Diese wird plötzlich angestoßen und macht sich auf den Weg. Meine Aufgabe: Die Glühbirne von Zeit zu Zeit anzutippen, um ihre Richtung zu ändern.

Schaffe ich es diesen kleinen Spielball richtig zu lenken, kann ich der Glühbirne dabei zusehen, wie sie langsam und ruhig über Straßen und durch Landstriche kullert. Das Interessante und vielleicht auch das Entspannende dabei ist die Grafik des Spiels. Die gezeichnete Glühbirne rollt nämlich durch echte Landschaften, die per Drohne fotografiert oder gefilmt wurden. Auf den Bildern der einzelnen Szenen findet wenig bis keine Bewegung statt, die Farben sind gedeckt, wie an einem leicht grauen Herbsttag. Dazu spielt ruhige Musik.

Da ich mir im Vorfeld keine Spielbeschreibung durchgelesen hatte, war ich zu Beginn ein wenig verwirrt darüber, was ich denn nun eigentlich hier tun soll. Durch das stetige Antippen der Birne kam ich dann aber nach einer Weile sogar schon an eines der sieben Spielenden. Diese sind durch eine Art leuchtenden Stern gekennzeichnet. Lenke ich die Glühbirne dorthin, wird im Anschluss ein kurzer Videoclip abgespielt. Danach kann ich meine Reise erneut starten und andere Abzweigungen nehmen, um weitere Szenen zu entdecken.

Tipps für andere Spieler speichern

Gelingt es nicht, den Spielball so zu lenken, dass er weiterrollen kann, bevor ein Timer oder die Musik sein bzw. ihr Ende erreicht, ist das Spiel vorbei und ich muss von vorne beginne. Bevor das Spiel neu startet, habe ich aber die Möglichkeit, Tipps für alle anderen Spieler von IDEA zu hinterlassen, die dann an der entsprechenden Stelle angezeigt werden. So soll IDEA seinen Entwicklern zufolge auch ein Spiel des Teilens sein.

Für 4,99 Euro im App Store laden

Mir gefällt vor allem der Soundtrack von IDEA gut. Die Spielidee ist recht simpel, das Spielen selbst entspannt aber tatsächlich. Laden könnt ihr IDEA für 4,99 Euro im App Store. Da das Spiel recht aufwendig gestaltet ist, finde ich den Preis in Ordnung, vor allem, wenn man IDEA mit anderen Spielen vergleicht, die für den gleichen Preis verkauft werden. Wenn ihr ein ruhiges Spiel ausprobieren möchtet, das vor allem auf Entspannung ausgelegt ist, kann ich euch dieses unaufgeregte Puzzle auf jeden Fall empfehlen.

Zum Spielen braucht ihr ein iPad oder ein iPhone mit iPadOS bzw. iOS 11.0 oder höher. Verfügbare Sprachversionen sind Englisch, Spanisch und Japanisch.