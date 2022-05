Ikea kündigt neuen Smart Home Hub und neue App an

Smarte Lautsprecher, Lampen und Jalousien: Für Ikea hat sich das Smart Home in den letzten Jahren zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt. Nun stellt man die Weichen für die Zukunft und hat offiziell einen Nachfolger für den allseits bekannten Trådfri Gateway angekündigt. Das neue Gateway mit dem Namen Dirigera wird unter anderem mit dem Smart Home Standard Matter kompatibel sein, der ebenfalls Ende des Jahres durchstarten soll.

„Bei der Entwicklung von Dirigera und der neuen App hatten wir stets ein Ziel vor Augen: den Einbindungsprozess für neue smarte Ikea Produkte in das Smart-Home-Netzwerk nutzerfreundlicher gestalten. Wir habe außerdem weitere Personalisierungsoptionen hinzugefügt, wie zum Beispiel das Erstellen verschiedener Szenen mit voreingestellten Funktionen der smarten Produkte für verschiedene Aktivitäten und Momente im Zuhause“, sagt Rebecca Töreman, Business Leaderin bei IKEA of Sweden.

Für die neue App verspricht Ikea eine besonders einfache Einrichtung. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung:

Nutzerinnen und Nutzer können so einfach und intuitiv wie nie smarte Produkte von IKEA in ihr System einbinden und sie einzeln, gepaart oder in Gruppen in der neuen IKEA Home smart App steuern. Sie können so verschiedene Szenen mit voreingestellten Funktionen ihrer smarten Produkte erstellen und ihr smartes Zuhause noch individueller gestalten.