Ikea stellt drei Sensoren für das Smart Home vor

Die ersten Anzeichen gab es bereits im Sommer, im Oktober wurden dann die Produktnamen bekannt. Nun vermeldet Ikea offiziell Vollzug und hat eine neue Smart Safety Produktreihe vorgestellt. Diese besteht drei unterschiedlichen Sensoren, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen sollen. Was sie genau können, verraten wir euch in diesem Artikel.

„Die Ergebnisse des aktuellen Life at Home Reports haben gezeigt, dass Komfort und Sicherheit Menschen in ihrem Zuhause sehr wichtig sind. Sie möchten sich in ihren eigenen vier Wänden sicher fühlen und wir freuen uns, nun einen neuen Bereich für smarte Produkte zu erschließen, der das Leben zu Hause nicht nur besser, sondern auch sicherer macht“, sagt Stjepan Begic, Product Design Developer bei Ikea.

Die neuen Ikea Sensoren im Überblick

Vallhorn – Bewegungsmelder: Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und mit zehn Lichtquellen gleichzeitig verbunden werden, die dann synchron gesteuert werden können. Wenn er mit dem Dirigera Hub für smarte Produkte verbunden wird, lässt sich seine Funktionalität erweitern und ebenso wie andere smarte Produkte über die IKEA Home smart App bedienen.

ab Januar 2024 für 9,99 Euro

Parasoll – Tür- und Fenstersensor: Wenn er mit dem Dirigera Hub verbunden ist, schickt der Sensor eine Benachrichtigung über offen stehende Türen oder Fenster direkt an das verbundene Smartphone. Er kann auch mit einem smarten Leuchtmittel kombiniert werden, das sich ein- oder ausschaltet, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird.

ab Januar 2024 für 9,99 Euro

Badring – Leckagesensor: Der Sensor wird dort platziert, wo Wasser austreten kann und meldet, wenn er Wasserlecks entdeckt. Er minimiert die Auswirkungen von wasserbedingten Vorfällen durch sofortige Benachrichtigung, um schnelles Handeln zu ermöglichen.

ab April 2024 – Preis noch unbekannt

Preislich können sich Fensterkontakt und Bewegungsmelder definitiv sehen lassen, 9,99 Euro sind auf jeden Fall eine Ansage.