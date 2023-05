Im Video: Apple erklärt Bildbearbeitungs-Tools der Fotos-App

Der Apple Support teilt auf YouTube immer wieder praktische Tipps. Im neusten Video wird erklärt, wie man mit der Fotos-App auf dem Mac Fotos anpassen und zuschneiden kann. Dafür benötigt man keine zusätzliche App, sondern kann die Bildbearbeitungs-Tools der Fotos-App nutzen.

Anhand eines Beispiels erklärt Apple, wie ein Foto zugeschnitten und dann begradigt werden kann. Hier könnt ihr nicht nur Vorlagen wie 16:9 oder 4:3 auswählen, sondern auch das Foto begradigen und so eine Perspektivenkorrektur vornehmen. Weitere Infos findet ihr in den Handbuch-Einträgen Zuschneiden und Begradigen eines Fotos in der App „Fotos“ auf dem Mac sowie Grundlagen der Bearbeitung von Fotos in der App „Fotos“ auf dem Mac.