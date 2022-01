Inua: Neues Premium-Abenteuer von arte kann ab sofort vorbestellt werden

Das Team vom deutsch-französischen Sender arte ist bekannt dafür, auch großartige Spiele zu veröffentlichen. Mit Inua – A Story in Ice and Time (App Store-Link) wird es ab dem 10. Februar 2022 ein neues Exemplar geben, das sich schon jetzt zum Preis von 4,99 Euro im deutschen App Store vorbestellen lässt. Vorausgesetzt wird auf iPhones und iPads mindestens iOS 11.0 oder neuer sowie 1,4 GB an freiem Speicherplatz. Die Spielsprache wird bisher mit Englisch angegeben, aber möglicherweise wird es auch eine deutsche Lokalisierung beim Release geben.

Inua ist ein Premium-Videospiel, das von der Mythologie des kanadischen Nordens inspiriert wurde. Die Neuerscheinung wird am 10. Februar für Steam, Nintendo Switch, iOS und Android erhältlich sein und erzählt die Geschichte von Taïna, Peter und Simon, drei Personen, die zu unterschiedlichen Zeiten durch die eisigen Gefilde des großen kanadischen Nordens wandern. Durch mehr als ein Jahrhundert getrennt, sind ihre Schicksale dennoch eng miteinander verbunden – und mit dem von Nanurluk, der riesigen Eisbärin, die vor 10.000 Jahren lebte. Eines Tages wurde Nanurluk von 3 Menschen aus Ehrgeiz gejagt und getötet, wodurch die Harmonie und das Gleichgewicht der Welt gestört wurden.

In diesem erzählerischen Point-and-Click-Adventure können Spieler und Spielerinnen von Szene zu Szene und von Epoche zu Epoche navigieren, um den Charakteren Ideen einzuflößen und ihnen dabei zu helfen, die Hindernisse zu überwinden, die sich ihnen in den Weg stellen und den Lauf der Geschichte zu verändern.

Polar-Expedition von Sir John Franklin als zentrales Thema

Inuas Drehbuch basiert dabei auf einer sehr realen Geschichte, der Franklin-Expedition. Die britische Mission zur Erforschung der Arktis im 19. Jahrhundert verschwand auf mysteriöse Weise. Ihr Schicksal wurde erst 2016 komplett aufgeklärt, als man auch das zweite Expeditionsschiff, die HMS Terror, in der Terror Bay südlich der King William Island im nördlichen Polarmeer fand.

Inspiriert von der Kultur und Spiritualität der Inuit verfolgt Inuas Geschichte das Schicksal dieser verschollenen Expedition und erforscht die Beziehung der Inuit-Gemeinschaften zu diesem Ereignis. „Um die größtmögliche Authentizität der Geschichte zu gewährleisten und die Menschen, deren Kultur wir darstellen, zu respektieren, haben wir Inuit-Berater und einen Inuit-Autor hinzugezogen“, erklärt dazu auch Igal Kohen, der ausführende Produzent von Inua.

Wenn ihr weitere Eindrücke zur Neuerscheinung gewinnen wollt, legen wir euch abschließend den kleinen Gameplay-Teaser zu Inua bei YouTube ans Herz. Und wer sich für die Franklin-Expedition interessiert, dem sei vorab zum Game-Release das spannende Buch „Erebus“ (Amazon-Link) von Monty Python-Mitglied und Globetrotter Michael Palin sehr empfohlen. Wir haben für Inua bereits einen Zugang für iOS/iPadOS angefragt und werden euch hoffentlich zur Veröffentlichung mit eigenen Eindrücken versorgen können.