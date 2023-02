iOS 17: Neues Konzept mit großem Redesign und KI-Funktionen

Es wird wohl noch bis zum Juni und der diesjährigen WWDC 2023 dauern, ehe Apple einen ersten Blick auf die neuen mobilen Betriebssysteme iOS und iPadOS ermöglichen wird. Bis dahin können wir uns über ein tolles neues iOS-Konzept des bekannten Grafikdesigners Parker Ortolani freuen, der schon in der Vergangenheit einige interessante Designs und Konzepte für Apple-Geräte entworfen hatte.

Für iOS 17 hat sich Ortolani auf insgesamt drei große Funktionen konzentriert: Verbesserungen für den Lockscreen, eine überarbeitete Dynamic Island und eine neue Siri-App. In einer Reihe von Tweets bei Twitter stellt er sein Konzept vor, und teilt seine Grafiken auch bei Behance von Adobe.

Der neue Sperrbildschirm würde mit einer „breiteren Palette von Schriftarten“ erweitert, so dass man laut Ortolani „einen noch persönlicheren Sperrbildschirm“ gestalten könnte. Interessant an diesem Konzept ist die Möglichkeit, den Sperrbildschirm mit dem Freundeskreis, Familienmitgliedern oder im Internet zu teilen. Dies ist bereits mit der Apple Watch möglich und könnte eine tolle Ergänzung für das iPhone sein.

Im Hinblick auf die Dynamic Island könnten User von iOS 17 durch laufende Aktivitäten blättern, Benachrichtigungen erhalten und mit Siri sprechen, da die Sprachassistentin nun im oberen Teil des iPhones erscheint. Seinem Konzept zufolge würden die Benachrichtigungen eine ähnliche Benutzeroberfläche wie Live-Aktivitäten aufweisen, wenn sie zum ersten Mal angezeigt werden.

Vor allem Siri, die Sprachassistentin von Apple, soll mit Ortolanis iOS 17-Konzept „Superkräfte“ bekommen. Sie könnte „deine Unterhaltungen verfolgen, Text generieren und Zusammenfassungen von Informationen aus dem Internet erstellen“. Die neue Siri würde zudem Software von OpenAI verwenden, um noch intelligenter zu werden.

Wie man an Parker Ortolanis Konzept erkennen kann, hat Apple für iOS 17 jede Menge Möglichkeiten, das eigene iPhone-Betriebssystem um einige nützliche Features zu verbessern. Was würdet ihr euch an erster Stelle für iOS 17 wünschen?

Fotos: Parker Ortolani.