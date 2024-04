Großes iPad Air soll ein Mini-LED-Display bekommen

Es wird Zeit, dass Apple neue iPads vorstellt. Im Mai soll es endlich soweit sein und erstmals ist geplant, dass Apple ein großes iPad Air mit 12,9 Zoll Display auf den Markt bringt. Der Display-Experte Ross Young berichtet derweil, dass das große iPad Air mit einem Mini-LED-Display ausgestattet ist, so wie es beim aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro der Fall ist.

Ich habe das große iPad Pro mit Mini-LED in täglicher Benutzung und kann das Display nur in den höchsten Tönen loben. Farben werden akkurat dargestellt, die Helligkeit ist hoch und Schwarztöne, die nicht beleuchtet sind, sehen einfach toll aus. Apple hat auch eine Bezeichnung dafür, nämlich „Liquid Retina XDR Display“. Es ist das bisher beste Display in einem iPad.

Während das 12,9 Zoll iPad Air auf ein modernes Mini-LED-Display setzt, muss sich das kleine iPad Air weiterhin mit einem einfachen LCD-Display begnügen. Es ist nicht selten, dass Apple durch ein Feature die Modelle abgrenzt und so zum Kauf des größeren iPads anregt.

iPad Pro mit OLED-Displays geplant

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die nächsten iPad Pro-Modelle auf OLED-Displays umstellen, die ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen und ein höheres Kontrastverhältnis mit echten Schwarztönen sowie andere Verbesserungen im Vergleich zur LCD- und Mini-LED-Technologien bieten. Laut Experte Mark Gurman soll Apple das iPad Pro ebenfalls im Mai ankündigen.