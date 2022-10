iPad: Hybrid-OLED-Technologie könnte bis 2024 für dünnere Tablets sorgen

Wer aktuell ein iPad mit neuester Display-Technologie haben möchte, muss zum iPad Pro 12,9″ greifen: Nur in diesem Modell setzt Apple gegenwärtig auf die Mini-LED-Technik. In den kommenden Jahren könnte der Konzern aus Cupertino allerdings noch weitere Schritte unternehmen, um die eigene Tablet-Sparte mit dünneren Gehäusen anbieten zu können, und gleichzeitig auch die Produktionskosten zu senken.

Ein Bericht von DigiTimes Asia legt nahe, dass Apple bis 2024 eine Hybrid-OLED-Technologie bei den iPads anwenden könnte. Durch die Kombination von starren OLED-Glassubstraten mit einer flexiblen OLED-Dünnfilm-Verkapselung könnte die Hybrid-OLED-Technologie Display-Panels dünner werden lassen. Berichten zufolge verursacht das Verfahren auch niedrigere Produktionskosten, da es keine Hintergrundbeleuchtung benötigt.

Eine Hybrid-OLED-Technologie wurde erstmals im August dieses Jahres in einem Bericht der koreanischen Zeitung The Elec erwähnt. Das Gerücht wird nun mit dem oben erwähnten Bericht von DigiTimes untermauert, der behauptet, dass Apple einen weiteren Fertigungspartner in seine Lieferkette aufgenommen hat. Dieser soll wahrscheinlich an den kommenden Aktualisierungen des 12.9″ iPad Pro und des MacBook Pro beteiligt werden.

„Taiwan Surface Mounting Technology (Taiwan SMT) wird das SMT-Verfahren für die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung des 12.9-Zoll-iPad Pro und des MacBook Pro übernehmen und damit zum ersten Mal ein Hersteller in der Apple-Lieferkette werden, heißt es aus Branchenkreisen.“

Im Artikel berichtet man darüber hinaus, dass Apple die Bemühungen von Taiwan SMT, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, finanziell unterstützt hat. Einige Anlagen von Taiwan SMT sind für das SMT-Verfahren für Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass Apple weiterhin die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungs-Technologie verwenden wird, bis die Hybrid-OLED-Technologie ausgereift und marktreif ist. Laut DigiTimes dürfte dies nicht vor 2024 der Fall sein. Momentan sind die einzigen Apple-Geräte, die auf Mini-LED-Displays setzen, das 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pro und das 12,9-Zoll-iPad Pro.