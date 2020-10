iPhone 12: 5G-Hotspot unterstützt schnellere 5 GHz-Verbindungen

Wohl nicht nur bei mir kommt gerade unterwegs der Personal Hotspot des iPhones gerne einmal zum Einsatz, wenn auch das iPad oder MacBook im Internet genutzt werden will. Mit dieser Option wird die mobile Datenverbindung des iPhones freigegeben und ein Hotspot erstellt, so dass auch andere WLAN-fähige Geräte in der Nähe das mobile Internet des Smartphones verwenden können. Dies ist insbesondere praktisch, wenn man kein iPad mit eigener SIM-Karte bzw. Datentarif hat, oder auch schnell und einfach auf Reisen mit dem MacBook arbeiten möchte.

Wie nun über mehrere Quellen bekannt geworden ist, darunter von MacRumors’ Steve Moser und in einem Tweet von Aaron Zollo, unterstützen die neuen iPhone 12-Modelle beim Aktivieren eines Personal Hotspots auch eine 5 GHz-Verbindung statt der bisher alleinig verfügbaren 2.4 GHz-Konnektivität. Vor allem in einem 5G-Netzwerk kann sich dieser Umstand bezahlt machen, da hier weitaus höhere Verbindungsgeschwindigkeiten erreicht werden. Im 2.4 GHz-Netz, das üblicherweise über den Personal Hotspot eingerichtet wird, kann nur maximal 600 Mbit/s erreicht werden – mit 5G sind bei bestmöglichen Bedingungen bis zu 10 Gbit/s möglich.

I confirmed the new Maximize compatibility setting on iPhone 12 switches the hotspot from 5ghz to 2.4ghz. Which matters when using 5G where the speeds can go above the 2.4ghz spec. pic.twitter.com/uzvPyD5lFe

— Aaron Zollo (@zollotech) October 22, 2020