Microsoft Outlook: Jetzt auch Kalender-Widgets unter iOS 14 nutzbar

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über ein neues Update für Microsoft Outlook (App Store-Link) für iOS berichtet haben. Seinerzeit wurde die iPad-Version der Office-Anwendung mit neuen Multitasking-Optionen ausgestattet – unter anderem mit Drag-and-Drop. Microsoft Outlook ist etwa 290 MB groß und benötigt zudem iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache verwendet werden.

Die kombinierte Kalender- und E-Mail-App Outlook hat nun ein weiteres Update von den Entwicklern spendiert bekommen, das einige iOS 14-Funktionen mit sich bringt. Schon mit dem Release von iOS 14 war es möglich, Microsoft Outlook nun auch als Standard-Mail-Client einzurichten, „so dass es automatisch E-Mail-Links von anderen Apps verarbeitet“, wie Microsoft im Changelog mitteilt.

Apple Pencil auf dem iPad zur E-Mail-Erstellung nutzen

Mit der Aktualisierung auf Version 4.61.0 von Outlook wurde nun aber auch eine weitere Neuerung integriert, die vor allem Homescreen-Widget-Fans freuen dürfte. „Wir haben neue Kalender-Widgets, die Sie direkt zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen können“, berichten die Macher der App im App Store bezüglich v4.61.0. Ebenfalls neu ist eine aktualisierte Kalender-Anwendung unter watchOS 7 auf der Apple Watch, „eine neue E-Mail-Anwendung mit der Anzahl ungelesener E-Mails steht kurz bevor“, heißt es weiter bezüglich der Nutzung von Outlook auf Apples Smartwatch.

Auch Besitzer eines iPads profitieren vom aktuellsten Update: „Auf dem iPad können Sie mit Ihrem Apple Bleistift kritzeln, um schnell Nachrichten zu verfassen, zu suchen oder Details hinzuzufügen.“ Das Update auf Version 4.61.0 von Microsoft Outlook steht allen Usern der App kostenlos zur Verfügung. Für die erweiterte Nutzung der Anwendung ist ein Office 365 Home- oder Personal-Abonnement erforderlich, das ab 6,99 Euro/Monat per In-App-Kauf zu haben ist.