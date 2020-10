Motif: Fotogeschenke-App mit verbesserter Suche und schnellerem Designprozess

In der iOS-App Motif (App Store-Link) gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um individuelle Fotogeschenke wie Fotobücher oder Kalender zu kreieren und diese dann drucken und sich zuschicken zu lassen. Die Anwendung für iOS ist etwa 246 MB groß und benötigt zudem iOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

Das Besondere an Motif: Mit der App lassen sich Fotobücher, Kalender oder Postkarten aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien produzieren. Motiv ist dabei eine native Erweiterung für Apple Fotos unter macOS und iOS und synchronisiert direkt mit der Fotos-App-Bibliothek. Man kann also direkt mit den Fotos, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, schnell und einfach Fotodruckprodukte erstellen und die Erinnerungen nach Hause bestellen. Besonders praktisch ist, dass man keine neuen, komplexen Tools erlernen oder Stunden damit zubringen müssen, Fotos in eine andere Anwendung oder auf eine Website zu übertragen.

Die Entwickler der App haben nun Motif in Version 2.0 im App Store veröffentlicht und bieten damit einige spannende Neuerungen an. So gibt es unter anderem ein „völlig neu gestaltetes Projektbearbeitungserlebnis und eine Vielzahl aufregender neuer Funktionen, die alle auf umfangreichen Usability-Tests und direktem Kundenfeedback basieren“, wie es von Seiten der Macher im App Store heißt. Die wichtigsten Neuheiten listen wir euch nachfolgend auf.

Volle Unterstützung für die Foto-Datenschutzfunktionen von iOS 14

Suche nach Personen, Orten, Daten, Szenen, Schlüsselwörtern und mehr in der Fotobibliothek

Komplett neu gestalteter Bildauswahlprozess

Durchsuchen von ähnlichen Bildgruppen

Neue Einzelbild-Detailansicht

Express-Projekterstellung in nur vier Klicks

Neue Ansicht „Projekteditor“ und „Seiteneditor“

Werkzeuge im neuen Seiteneditor mit veränderbaren Fächern

Zugriff auf Fotobibliothek jetzt über Projekt-, Seiten- oder Bildeditor

Über 160 vorgefertigte Seitenlayouts mit Bildcollagen und optionalen Textbereichen

Neue Gestaltung der Farbmanagement-Werkzeuge

Das Update auf Version 2.0 von Motif liegt ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit und lässt sich kostenlos herunterladen. Auch die Anwendung selbst ist gratis und erfordert keine weiteren Kosten außer denen, die bei der Bestellung eines Fotoproduktes anfallen.