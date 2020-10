iPhone 12: Wallpaper von iFixit & keine MagSafe-Auswirkungen auf Herzschrittmacher

Das iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind nun mittlerweile seit einer Woche offiziell im Handel erhältlich. Wer auf eines der beiden neuen Modelle umgestiegen ist, hat sicherlich auch schon die Diskussionen um den MagSafe-Magnetstecker, der unschöne Abdrücke auf Backcovern hinterlässt, oder auch die Tatsache, dass nur Apple-Ladegeräte die vollen 15W-Ladeleistung über MagSafe erreichen, mitbekommen. Bei aller Kritik gibt es aber auch positive Meldungen zur neuen iPhone 12-Generation – zwei davon fassen wir in aller Kürze zusammen.

Interne iPhone 12-Wallpaper von iFixit

Die Experten von iFixit sind dafür bekannt, dass sie neue Apple-Geräte kurz nach dem Erscheinen in ihre Einzelteile zerlegen und so für spannende neue Erkenntnisse sorgen. Und wenn man gerade schon dabei ist, das neue iPhone 12 komplett auseinander zu bauen, so dachten sich die Bastler wohl, kann es ja nicht schaden, vom Innenleben der neuen iPhones auch gleich Röntgenaufnahmen und Fotos zu machen.

Wer diese für einen ganz besonderen Look aufs neue iPhone holen möchte, sollte sich daher die Wallpaper von iFixit genauer ansehen. Als Hintergrundbild eingerichtet, erwecken sie den Eindruck, direkt bis zum verbauten Akku hineinschauen zu können. Die Wallpaper sind sowohl für das Innenleben des iPhone 12, als auch für das iPhone 12 Pro erhältlich. Scrollt euch auf der Website von iFixit etwas nach unten und klickt dann auf euer bevorzugtes Hintergrundbild. Das sich dann in voller Auflösung öffnende Bild speichert ihr in eurer Fotobibliothek und könnt es von dort als Sperrbildschirm- oder Homescreen-Wallpaper einsetzen.

MagSafe hat keine Auswirkungen auf Herzschrittmacher

In einem Support-Dokument hat Apple erst kürzlich mitgeteilt, dass man aus Sicherheitsgründen keine Kreditkarten, Ausweise oder andere magnet-empfindliche Gegenstände zwischen dem iPhone und dem MagSafe-Ladegerät platzieren soll. Das Magnetfeld des MagSafe-Chargers kann zu Beschädigungen der Karten führen. Skeptiker vermuteten daher auch, dass Herzschrittmacher Schaden nehmen könnten. Apple hat sich nun dazu nun in den Sicherheitsrichtlinien zum iPhone geäußert – es besteht keine Gefahr durch die im iPhone 12 und 12 Pro verbauten Magneten.

„Das iPhone beinhaltet Magnete sowie Komponenten und Funkelemente, die elektromagnetische Strahlung aussenden. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können zu Interferenzen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren führen. Obwohl alle iPhone 12-Modelle mehr Magnete enthalten als frühere iPhone-Modelle, ist kein höheres Risiko von magnetischen Interferenzen mit medizinischen Geräten zu erwarten als bei früheren iPhone-Modellen.“

Nichtsdestotrotz gibt es einen kleinen Disclaimer von Apple: Man weist darauf hin, dass man sich „an [s]einen Arzt bzw. den Gerätehersteller“ zu wenden habe, „um genauere Informationen zu deinem medizinischen Gerät zu erhalten und zu erfahren, ob du einen bestimmten Abstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem iPhone einhalten musst.“