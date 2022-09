iPhone 14 Pro: Orangefarbene und grüne Status-LEDs sollen deutlich heller als das Display sein

Kurz vor der offiziellen Vorstellung sind weitere Details durchgesickert. So soll die neue Notch sich je nach Nutzung verändern. Statt auf eine Auskerbung am oberen Rand zu setzen, soll das iPhone 14 Pro eine neue Auskerbung mit einer pillenförmigen Aussparung inklusive Selfie-Loch-Kamera bekommen. Wird das Display aktiviert, soll die Notch aber durchgängig als eine „Pille“ angezeigt werden – Apple trickst hier per Software und nutzt den kleinen Zwischenraum zum Beispiel für Statusanzeigen.

Wie MacRumors erfahren haben will, werden hier zum Beispiel die orangefarbenen und grünen Status-LEDs angezeigt, wenn eine App auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift. Die LEDs werden als „viel heller als der Rest des Displays“ beschrieben, was besonders in hellen Situationen auffallen wird. Die Quelle beschreibt die Indikatoren als „eine Art von HDR-Inhalt“, um sie leichter zu sehen, auch wenn es draußen sonnig ist und das Display auf maximaler Helligkeit ist.

Derzeit werden die grüne Datenschutzanzeige für die Kamera und die orangefarbene für das Mikrofon auf iPhones mit Face ID rechts neben der Aussparung angezeigt. Die LEDs sind nicht besonders hell und können leicht übersehen werden. Wenn die Anzeige heller wird und die LEDs in die Mitte des Displays wandern, sind sie leichter zu erkennen. Da Apple immer wieder viel Wert auf Datenschutz legt, scheint dieser Schritt nur sinnvoll.

Sind die LEDs nicht aktiv, wird der Zwischenraum schwarz sein, wodurch die Aussparungen verschmelzen. Das neue Notch-Design nimmt ähnlich viel Platz ein wie die aktuelle Notch im iPhone 13 Pro, ist aber nicht mehr am oberen Displayrand verankert.

Foto: MacRumors.