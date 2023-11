iPhone 16: Mit zusätzlichem Button und verlegter mmWave-Antenne?

Auch wenn es bis zum Release der kommenden iPhone 16-Generation noch etwas dauern wird, gibt es schon erste Prognosen und Gerüchte zum 2024er Smartphone von Apple. Laut des Weibo-Leakers Instant Digital könnten die kommenden iPhone 16-Modelle mit einer zusätzlichen Taste ausgestattet sein. Instant Digital hatte in der Vergangenheit bereits genaue Details zu Apples Plänen verraten.

Instant Digital behauptet, dass es eine „große Chance“ gibt, einen zusätzlichen Button zu bekommen, wobei Apple auch plane, die mmWave-Antenne auf die linke Seite des Geräts statt auf die rechte Seite zu verlegen, um die Änderung unterzubringen. Der Action Button des iPhone 16 Pro wird angeblich bündig mit dem Gerät abschließen, da erwartet wird, dass Apple für den Button auf Solid-State-Technologie umsteigt und das aktuelle Standard-Button-Design nicht weiterführen soll.

Obwohl Änderungen am Action Button erwartet werden, sollen die Lautstärke- und Einschalttasten ohne Änderungen bleiben. Diese Buttons sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Solid-State-Technologie ausgestattet, aber Apples Pläne könnten sich laut Instant Digital ändern.

Intern von Apple als „Capture Button“ bezeichnet

Die Informationen, die von Instant Digital geteilt wurden, spiegeln die Details wieder, die MacRumors Ende September veröffentlicht hat: Auch dort wurde eine zusätzliche Taste hervorgehoben, die für das iPhone 16 erwartet wird. Apple nennt diese Taste intern „Capture Button“, aber es ist weiterhin unklar, wofür genau sie verwendet werden soll. Die Taste soll sich unter der Einschalttaste auf der rechten Seite des Geräts befinden und ein kapazitiver, und kein Standard-Button sein.

In der Vergangenheit wurde bereits über die Verlegung der mmWave-Antenne in den Bereich unter den Lautstärketasten und über die Verwendung von Solid-State-Technologie für den Action Button berichtet. Mehrere Quellen deuten an, dass die neue Taste bei allen iPhone 16-Modellen eingeführt werden soll, einschließlich des iPhone 16 und des iPhone 16 Plus.