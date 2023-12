iPhone 16: Neues Mikrofon für bessere Siri-KI-Erfahrung?

Mit iOS 18 plant Apple große Sprünge für Siri und setzt dabei auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Vorabinformationen haben gezeigt, dass Siri dann auch komplexe Aufgaben bewältigen kann. So könnte Siri zum Beispiel eine Serie von fünf Fotos aufnehmen, sie in ein GIF umwandeln und das daraus resultierende GIF an eine Person senden – alles in einer einzigen Aktion.

Damit Siri auch zuverlässiger mit dem iPhone funktioniert, steht für das iPhone 16 ein signifikantes Mikrofon-Upgrade an – das berichtet der bekannte Apple-Leaker Ming-Chi Kuo. In seinem Post schreibt Kuo, dass „die Stärkung der Hardware- und Software-Funktionen und -Spezifikationen von Siri der Schlüssel zur Förderung von KI-generierten Inhalten ist“.

Neues Mikrofon für das iPhone 16

Das neue Mikrofon im iPhone 16 soll deutlich aufgewertet werden, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis sowie eine optimierte Wasserbeständigkeit aufweisen. Kuos Aussagen bestätigen die weiteren Gerüchte, dass Apple mit iOS 18 ein großes KI-Update für Siri plant. Möglicherweise könnten die neuen Funktionen exklusiv für die neuen iPhone 16-Modelle verfügbar gemacht werden.

Gleichzeitig erwartet Kuo, dass die beiden Lieferanten AAC und Goertek durch das aktualisierte und teurere Mikrofon erheblich von diesem Upgrade profitieren und die Umsätze deutlich steigen.