iPhone 16: Neueste Leaks und Gerüchte um das kommende Apple-Smartphone

Auch wenn es noch rund ein Dreivierteljahr dauern dürfte, ehe die neue iPhone 16-Generation von Apple vorgestellt werden wird, mehren sich nun schon in den Monaten zuvor die Gerüchte und Leaks rund um die kommende iPhone-Generation. Wir stellen die neuesten in aller Kürze vor.

Keine Rückkehr von Touch ID auf dem iPhone 16

Einem neuen Bericht zufolge wird die Fingerabdruck-Technologie Touch ID nicht in die iPhone 16-Reihe von Apple integriert werden. Die Informationen stammen von einem Experten für integrierte Schaltkreise auf Weibo, der dafür bekannt ist, Informationen über Apples Pläne weiterzugeben.

In einem neuen Beitrag erklärt er, dass die meisten Anlagen, die ursprünglich zur Herstellung der Chips für die iPhone-Version von Touch ID verwendet wurden, nun offenbar dauerhaft abgeschaltet wurden. Die einzigen verbleibenden Einheiten werden für das iPhone SE der dritten Generation verwendet, was darauf hindeutet, dass Apple keine Pläne hat, Touch ID als Authentifizierungsmethode für das iPhone in unmittelbarer Zukunft wieder aufleben zu lassen. Berichte deuten darauf hin, dass das iPhone SE der vierten Generation mit Face ID ausgestattet sein wird und damit das letzte iPhone-Modell ersetzt, das noch Touch ID integriert hat.

Periskop-Linse für die iPhone 16 Pro-Modelle

Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo deutet schon seit einiger Zeit an, dass es im nächsten Jahr ein Periskop-Objektiv für das iPhone 16 Pro geben wird. Zuvor war davon ausgegangen, dass das Objektiv dem iPhone 16 Pro Max-Modell vorbehalten bleibt. In einer neuen Notiz erklärt Kuo, dass durch verbesserte Produktionsausbeuten seitens des Tetraprismen-Linsen-Zulieferers Largan eine Integration sowohl im iPhone 16 Pro als auch im iPhone 16 Pro Max ermöglicht würde.

Largan ist der Exklusivlieferant der Tetraprismen-Kameralinse für das iPhone 15 Pro Max. Die dringende Verbesserung der Spezifikationen durch Apple führte zu einer Produktionsausbeute von nur etwa 40 Prozent im dritten Quartal dieses Jahres, was zu negativen Bruttomargen führte und den Gewinn pro Aktie im dritten Quartal 23 drückte. Die starke Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max habe dazu geführt, dass Largan mehr Aufträge für die Objektivbaugruppe erhalten hat. Dies würde sich positiv auf die Rentabilität auswirken, da die Entwicklungskosten auf mehr Geräte verteilt werden.

Leak zeigt iPhone 16 Pro-Akku mit Metallgehäuse

Foto (c): Kosutami/Twitter.

Wenn sich neue durchgesickerte Bilder als richtig erweisen, wird Apple ein neues Design für den Akku des iPhone 16 Pro mit einer Metallschale auf der Oberseite einführen. Diese Bauweise könnte bei der Wärmeableitung helfen.

Die Fotos des angeblichen iPhone 16 Pro-Prototyp-Akkus wurden vom Leaker Kosutami bei Twitter/X geteilt. Bisher setzte Apple auf eine Folienabdeckung für die Akkus der iPhones. Die Bilder zeigen auch einen neu gestalteten Akku-Anschluss, obwohl dieser sich wohl nicht auf die Nutzererfahrung des Geräts auswirken dürfte.