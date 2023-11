ChatGPT: Sprachchat-Funktion jetzt ohne Abo für alle User verfügbar

In den letzten Tagen sorgte OpenAI weniger mit Nachrichten um den hauseigenen Chat-Client ChatGPT (App Store-Link), als mit Querelen um den Abgang und die Rückkehr des CEOs Sam Altman für Schlagzeilen. Nun gibt es aber auch Neuigkeiten um die Chat-KI des Unternehmens zu vermelden: OpenAI hat angekündigt, dass die Sprachchat-Funktion in der offiziellen ChatGPT-App für iOS und iPadOS jetzt für alle User verfügbar ist, ohne dass dafür ein Abo erforderlich wäre.

OpenAI hat Sprachchats in seiner ChatGPT-App bereits im September eingeführt. Die Funktion gibt Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit, sich mit dem Chatbot zu unterhalten, anstatt zu tippen. Bisher war das Voice Chat-Feature nur im Rahmen eines Plus- oder Enterprise-Abonnements verfügbar, nun hat OpenAI-Mitgründer Greg Brockman allerdings am Dienstag dieser Woche die Verfügbarkeit für alle User unter iOS und Android angekündigt.

Bei ChatGPT handelt sich um einen KI-basierten Chatbot, der generative künstliche Intelligenz nutzt, um Fragen zu beantworten und Ratschläge zu allen möglichen Themen zu geben. Der Verlauf wird geräteübergreifend synchronisiert, so dass man die eigenen ChatGPT-Interaktionen sowohl im Web als auch auf iOS-Geräten sehen kann. Zudem ist das Spracherkennungssystem Whisper integriert.

Um ChatGPT und die neue Sprachchat-Funktion zu nutzen, benötigt es ein Konto bei OpenAI, das sich kostenlos erstellen lässt. Mit diesem meldet man sich in der App an und kann auch direkt einen Sprachchat starten, indem man auf das Kopfhörer-Symbol rechts unten neben dem Texteingabe-Feld tippt. In den Einstellungen lassen sich mehrere männliche und weibliche Stimmen auswählen, ebenso die bevorzugte Eingabesprache.