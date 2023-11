Meross Hygrometer mit HomeKit und Solarpanel ab sofort erhältlich

Das neue Meross Hygrometer startet offiziell und kann zum Start für nur 18,67 Euro (Amazon-Link) statt 23,99 Euro gekauft werden – aktiviert den Coupon auf der Produktseite. Es handelt sich um einen smarten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor.

Der 5,6 Zentimeter breite und 1,8 Zentimeter dicke Sensor misst die Temperatur und die Feuchtigkeit. Ausgestattet ist der Sensor mit einer Knopfzelle, zudem kommt aber auch ein Mini-Solarpanel auf der Front zum Einsatz. Durch diese Kombination soll die Laufzeit bei circa 6 Jahren liegen. Ist das Umgebungslicht heller als 150 Lux, wird der Sensor über das Panel versorgt, ist das Umgebungslicht dunkler, zum Beispiel nachts, versorgt die Knopfzelle den Sensor mit Strom.

Das Meross Hygrometer ist mit HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. So kann man die gemessenen Werte zum Beispiel auch in der Home-App einsehen und für weitere Automationen nutzen. In Abhängigkeit der Daten lässt sich beispielsweise ein Luftbefeuchter starten oder ein Thermostat schalten. Zudem könnt ihr mit Siri Temperaturdaten schnell abfragen. In der Meross-App können zudem Grenzwerte festgelegt werden. Sobald diese überschritten werden, gibt es Warnmeldungen per Push-Nachricht. Die Daten der letzten zwei Jahre werden in der Cloud gespeichert und können abgerufen werden.

Optional ist das Meross Hygrometer auch mit Hub erhältlich, hier bezahlt ihr 26 Euro (Amazon-Link) statt 34 Euro. Der Sensor muss zwingend mit dem Meross-Hub verbunden werden.

Angebot Meross WLAN Hygrometer Thermometer Innen, Erfordert Meross Hub, Smart Temperatur- und... 📱【Kompatibel mit Apple HomeKit】Das intelligente Thermometer und Hygrometer von Meross ist mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Alexa, Google...

🔋【Kein Batteriewechsel erforderlich】Dieser WiFi Temperatursensor verfügt über einen Dual-Power-Modus. Wenn die Umgebungshelligkeit 150 Lux...

Meross WLAN Hygrometer Thermometer Innen, Smart Temperatur- und Feuchtigkeitssensor... 📱【Kompatibel mit Apple HomeKit】Das intelligente Thermometer und Hygrometer von Meross ist mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Alexa, Google...

🔋【Kein Batteriewechsel erforderlich】Dieser WiFi Temperatursensor verfügt über einen Dual-Power-Modus. Wenn die Umgebungshelligkeit 150 Lux...

Neuer Tür- und Fenstersensor

Meross hat gleichzeitig einen neuen Tür- und Fenstersensor mit Support für HomeKit, Alexa und Google Assistant verfügbar gemacht. Verkauft wird der Sensor zusammen mit Hub für 22,94 Euro (Amazon-Link) statt 29,99 Euro.

Der Kontakt kann prüfen, ob ein Fenster oder eine Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Kommunikation erfolgt über 433 MHz Funk und kann bis zu 100 Meter weit funken. Via HomeKit kann man Automationen einrichten. Der Sensor besteht aus zwei Einheiten, die 5,7 x 3,1 x 1,5 sowie 2,8 x 1,5 x 1,1 Zentimeter groß sind.