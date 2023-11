Nuki Smart Lock 3.0 kostet aktuell nur 125 Euro

Nuki hat das Smart Lock 4.0 mit Matter und Thread vorgestellt. Wer nicht unbedingt die neuste Technik benötigt oder gerade den Einstieg plant, kann sich das derzeit besonders günstige Vorgängermodell Nuki 3.0 ansehen. Zum Black Friday wird das Nuki Smart Lock 3.0 für nur 125 Euro (Amazon-Link) statt 169 Euro verkauft. Das Bundle mit Bridge liegt bei 189 Euro (Amazon-Link) statt 268 Euro.

Ich empfehle hier das Bundle mit Bridge, da das Nuki Smart Lock 3.0 kein integriertes WLAN an Bord hat. Per Bridge könnt ihr auch aus der Ferne auf das Schloss zugreifen. Die Bridge wird dafür einfach in die Steckdose gesteckt und fungiert als Schnittstelle zwischen eurem WLAN und dem Schloss.

Weiterhin wird das Nuki von innen auf einen Schlüssel gesteckt. Das Schloss dreht dann den Schlüssel für euch. Die Einrichtung ist schnell erledigt und die Einrichtung per App kinderleicht. Direkt im Anschluss kann man die Tür mit dem iPhone oder der Apple Watch öffnen und schließen. Darüber hinaus wird die Auto-Unlock-Funktion unterstützt, mit der sich die Tür wie von Zauberhand öffnet, wenn ihr nach Hause kommt. Insbesondere mit Kind oder Einkäufen im Arm eine sehr praktische Sache. Auch HomeKit und Siri werden ohne Bridge unterstützt.

Was ich darüber hinaus sehr wichtig finde: Von außen ist das Nuki Smart Lock nicht zu erkennen. Und wenn innen und außen gleichzeitig ein Schlüssel im Zylinder stecken kann, könnt ihr die Tür immer noch ganz klassisch mit dem Schlüssel öffnen. Das sollte meiner Meinung nach auch eine Voraussetzung sein.

2.035 Bewertungen Nuki Smart Lock 3.0, smartes Türschloss für schlüssellosen Zutritt ohne Umbau,... Tür öffnen per Smartphone – Mit dem Smart Home Türschloss öffnen und verriegeln Sie Ihre Tür per Smartphone oder ganz automatisch für den...

Auto Unlock & Lock'n'Go – Das elektrische Türschloss öffnet und schließt beim nach Hause kommen und Verlassen automatisch die Haustür. Das...