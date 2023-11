Gamery: Mit dieser praktischen App behaltet ihr alle Videospiele im Blick

In vielen Haushalten gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Spielkonsolen, dazu möglicherweise einen Gaming-PC oder -Mac, Mobile Games unter iOS und iPadOS. Da kann man schnell schon einmal den Überblick verlieren, welche Spiele man bereits gekauft, gespielt oder noch auf der Wunschliste stehen hat. Auch bei mir hat sich im Laufe der Jahre einiges an PlayStation-, Nintendo Switch- und mobilen Spielen angesammelt, deren Verwaltung nicht immer ganz leicht ist.

Hilfe für solche Fälle bietet die praktische App Gamery, die im App Store kostenlos auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Der Download ist etwa 47 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden. Gamery finanziert sich über ein optionales „Premier“-Abo, das aktuell im Rahmen eines Black Friday-Sales monatlich für 1,99 Euro zu haben ist oder pro Jahr 9,99 Euro kostet. Alternativ ist ein Einmalkauf in Höhe von 17,99 Euro möglich. Für viele User dürfte die kostenlose Variante der App allerdings schon mehr als ausreichend sein.

Gamery wird vom deutschen Entwickler Nico Reese im App Store als „beste App für die Verwaltung deiner Videospielsammlung“ bezeichnet. Mit Gamery lassen sich Spiele in thematischen Sammlungen organisieren, Erfolge verfolgen und über eine integrierte Wunschliste über kommende Releases auf dem Laufenden bleiben. Games lassen sich für verschiedenste Plattformen wie PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, Steam, iOS, iPadOS, Mac und mehr über eine Suchfunktion bequem in die Bibliothek oder Wunschliste einbinden. In der Abo-Version von Gamery können die Detailseiten der Spiele zudem eigens angepasst werden.

Umfangreiche Statistiken und iCloud-Sync

Neben der Spiele-Bibliothek hält Gamery auch verschiedene Optionen bereit, um Games nach Kategorien einordnen zu können: Hat man ein Spiel bereits abgeschlossen, spielt man es gerade oder hat es abgebrochen? Auch Statistiken sind Bestandteil der App, um in übersichtlichen Kuchendiagrammen sehen zu können, welche Genres man bevorzugt spielt, wann man die meisten Spiele abgeschlossen hat, für welche Plattformen man die meisten Games besitzt und mehr. Über Jahresrückblicke kannst man zudem sehen, wie sehr man sich in einem bestimmten Jahr gesteigert hat. Möchte man kein neues Spiele-Release der Wunschliste verpassen, gibt es eine Erinnerungsfunktion per Push-Mitteilung. Auch ein iCloud-Sync ist vorhanden, um die Bibliotheken auf iPhones und iPads auf dem gleichen Stand zu halten.

Wer das Premier-Abo von Gamery verwendet, kann zusätzlich auch noch weitere Anpassungen in der App vornehmen, darunter verschiedene Designs für das App-Icon oder auch Widgets für den Homescreen nutzen. Zudem ist ein Direkt-Import von Games im Abo möglich, um so schnell Spiele in die App hinzufügen zu können.

Derzeit ist die Suchfunktion von Gamery noch sehr strikt gehalten: Suche ich beispielsweise nach dem Spieletitel „Ghost of Tsushim“ und nicht nach „Ghost of Tsushima“, wird mir in der Ergebnisliste nichts angezeigt. Man muss schon den genauen Titel des Spiels kennen, um diesen manuell in die Bibliothek hinzufügen zu können. Auch ist es gegenwärtig noch nicht möglich, das Kaufdatum eines Spiels einbinden zu können, so dass die Statistiken der App etwas verfälscht werden, da das Datum des Einpflegens zur Verwaltung genutzt wird. Insgesamt ist Gamery jedoch eine empfehlenswerte und hübsch designte App, die sich auch in der Gratis-Variante bereits hervorragend nutzen lässt, ganz ohne Werbung oder Einschränkungen.