iPhone 16 Pro könnte neue 2 TB Speicheroption bekommen

Heute Morgen haben wir schon berichtet, dass der neue Camera Button in allen iPhone 16-Modellen nicht nur als Auslöser verwendet werden kann, sondern auch zoomen und fokussieren kann. Ein neues Gerücht kommt nun vom bekannten Leaker yeux1122, der erfahren haben will, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit bis zu 2 TB Speicher verfügbar gemacht werden.

Beim iPhone 15 Pro und Pro Max ist 1 TB die maximale Kapazität, beim iPhone 16 Pro soll der Speicher nun verdoppelt werden. Apple soll nämlich auf bessere QLC-NAND-Flash-Speichermodule umrüsten, die mehr Speicherplatz auf kleinerem Raum ermöglichen. Die neuen Speichermodule sind kostengünstiger, allerdings im Vergleich zu den aktuellen TLC-NAND-Modulen auch etwas langsamer.

iPhone 16 Pro mit 2 TB Speicher?

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Gerüchte, die eine Speicheroption mit 2 TB vorhergesagt haben. Weder beim iPhone 14 Pro noch beim iPhone 15 Pro hat Apple solch eine Option angeboten. Die Gerüchte sind also immer etwas skeptisch zu beäugen, wobei der Leaker yeux1122 schon einige richtige Vorhersagen getätigt hat.

Fraglich ist natürlich, ob so viel Speicherplatz überhaupt benötigt wird. Ich selbst nutze ein iPhone mit 1 TB Speicherplatz und habe aktuell noch 760 GB frei. Das liegt auch daran, dass viele Daten per iCloud ausgelagert sind und meine Fotobibliothek mit über 36.000 Inhalten nicht in voller Auflösung auf dem iPhone geladen ist.

128 GB sind nicht mehr zeitgemäß

Derzeit startet das iPhone 15 Pro mit 128 GB, was meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Medien werden immer größer, Videos in ProRes sind riesig und auch einzelne Fotos nehmen immer mehr Speicherplatz ein. Bei jedem iPhone-Verkaufsstart ist zu sehen, dass die kleineren Modelle schneller vergriffen sind. Wer besonders auf den Geldbeutel achten muss, greift zur kleinsten Speichervariante. Mit 256 GB macht man einen guten Deal, bei 512 GB sollte man auf der sicheren Seite sein. Der Aufschlag für 1 TB Speicher im Vergleich zum 128 GB Modell liegt bei stolzen 630 Euro.

