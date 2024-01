Soulver 3: Praktischer Rechner erhält optionales KI-Abonnement mit ChatGPT

Über die nützliche Rechner-App Soulver 3 (Mac App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung steht für iPadOS und macOS bereit und ermöglicht es, Berechnungen auf eine natürlichere und intuitivere Weise durchzuführen. Mit einer Mischung aus Textbearbeitung und Rechenfunktionen bietet Soulver 3 eine einzigartige Methode, um Zahlen und mathematische Ausdrücke zu verarbeiten. Die App ist ideal für alltägliche Berechnungen, Finanzplanung, Währungsumrechnungen und mehr, und zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus.

Nun hat die Mac-App von Soulver 3 ein Update im deutschen Mac App Store spendiert bekommen: Die Anwendung liegt ab sofort in Version 3.10 vor und kann dort nach wie vor kostenlos in einer 30-tägigen Testversion geladen werden. Im Anschluss kostet Soulver 3 einmalig 39,99 Euro für macOS. Vorausgesetzt wird ein Mac mit macOS 11.5 oder neuer sowie rund 15 MB an freiem Speicherplatz.

Mit der Aktualisierung auf Version 3.10 hat der Entwickler Zac Cohan von Acqualia Software nun ein ganz besondere Feature in Soulver 3 integriert: Über ein optionales Abonnement kann man einen KI-Assistenten über ChatGPT verwenden. Zum Einsatz kommt dabei das GPT-4-Modell von OpenAI. Um den Chatbot in Soulver 3 nutzen zu können, heißt es, in der App den Platzhalter „=“ einzugeben.

Neues Abo auch mit Wetter- und Aktiendaten

Wie bereits erwähnt, muss für die Verwendung von OpenAIs neuestem Chatbot-Modell GPT-4 in Soulver 3 ein Abo abgeschlossen werden. Dieses ist zum Preis von 29,99 Euro pro Jahr zu haben und beinhaltet nicht nur den KI-Zugriff auf ChatGPT, sondern auch die Echtzeit-Nutzung von Aktienkursen mit 150.000 Börsen-Tickern von 70 Börsen weltweit, historischen Börsenwerten und insgesamt 20 Wettermetriken, darunter Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Regen, Schneefall und mehr von Apple Weather. Die Aktien- und Wetterdaten haben ebenfalls mit Version 3.10 von Soulver 3 Einzug gehalten.

Wichtig zu wissen: Das oben beschriebene Daten- und KI-Abo ist rein optional. Wer darauf verzichten kann, kann Soulver 3 weiterhin als Einmalkauf erwerben. Die Einbindung der Aktien- und Wetterdaten sowie des KI-Assistenten ist allerdings nur in den Soulver 3-Versionen aus dem Mac App Store und bei Setapp verfügbar, der Download von der Entwickler-Website beinhaltet diese Features bisher (noch?) nicht.