iPhone 16 Pro Max: Gerüchte um eine Periskop-Superzoom-Linse

Auch wenn es bis zum Release eines iPhone 16 Pro Max wohl noch einige Zeit hin ist, wird in der Gerüchteküche schon ordentlich geköchelt. Ein neuer Bericht aus Asien legt nun nahe, dass das iPhone 16 Pro Max erstmals eine Telezoom-Kamera mit Periskop-Linse enthalten könnte. Auf diese Weise würde die Zoom-Funktion des Smartphones dramatisch verbessert werden.

Die Informationen stammen von dem Weibo-Account „Digital Chat Station“, der in der Vergangenheit bereits genaue Informationen über Apples Pläne geliefert hat (via MacRumors). Die Bezeichnung „Super-“ oder „Ultra-Tele“ wird normalerweise für Kameras mit einer Brennweite von über 300 mm verwendet, die weit entfernte Motive drastisch vergrößern und heranholen. Die Telezoom-Kamera der Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 14 Pro hat eine Brennweite von etwa 77 mm, so dass eine Brennweite von über 300 mm beim iPhone 16 Pro Max eine sehr große Steigerung bedeuten würde.

Super-Telekameras werden häufig für Sport- und Wildtierfotografie verwendet. Die von ihnen erzeugten extrem weichen Hintergründe, die sie erzeugen, machen sie auch für Porträtfotografie nützlich – vorausgesetzt, es gibt genügend Abstand zwischen dem Motiv und der fotografierenden Person.

Wechsel auf Periskop-Zoomlinse startet mit iPhone 15-Generation

Der Wechsel wird durch Apples Umstellung auf ein Periskop-Telekamerasystem erleichtert, die mit dem iPhone 15 Pro Max im Laufe dieses Jahres beginnt. Mit den iPhone 16 Pro-Modellen im nächsten Jahr plant Apple Berichten zufolge, die Telezoom-Kamera in beide „Pro“-Modelle einzubauen. Das iPhone 16 Pro Max mit einem Super-Teleobjektiv auszustatten, würde es Apple ermöglichen, die Differenzierung zwischen den beiden „Pro“-Geräten im nächsten Jahr beizubehalten.

Der Weibo-User wiederholte auch seine frühere Behauptung, dass das iPhone 16 Pro Max einen um 12 Prozent größeren Kamerasensor mit einer Größe von 1/1,14 Zoll haben wird. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max verfügen derzeit über einen 1/1,28-Zoll-Sensor, für das diesjährige iPhone 15 Pro Max wird keine Vergrößerung des Sensors erwartet. Ein größerer Sensor könnte den Dynamikbereich und die Hintergrundunschärfe der Hauptkamera des iPhone verbessern. Er könnte auch die Möglichkeiten der Low-Light-Fotografie erheblich verbessern, da eine größere Fläche mehr Licht bei gleicher Verschlusszeit und Blende einfangen kann.

In seinem letzten Beitrag zu diesem Thema hat der Weibo-User nicht explizit angegeben, auf welche Geräte in der iPhone 16-Reihe sich das Gerücht bezieht, es wird angenommen, dass es sich aufgrund seiner früheren Bemerkungen speziell auf das iPhone 16 Pro Max bezieht. Derselbe User teilte Anfang des Jahres ähnliche Informationen über die Kamera und behauptete, dass er Insider-Informationen aus der Industrie erhalten habe. Wie immer sind derartige Prognosen mit Vorsicht zu genießen, zumal sich bis zum Release der iPhone 16-Generation im nächsten Jahr noch einiges am Kamera-Setup ändern könnte.