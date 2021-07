iPhone Photography Awards 2021: Auch eine Deutsche unter den Gewinnern

Das iPhone ist wunderbar geeignet, um mal eben ein Foto zu knipsen. Neben hunderten Schnappschüssen werdet ihr sicherlich auch das eine oder andere Schätzchen in eurer Foto-Bibliothek haben. Was mit dem Smartphone alle möglich ist, sehen wir heute bei den iPhone Photography Awards 2021. Bei der 14. Ausgabe des Wettbewerbs hat es auch eine Nutzerin aus Deutschland unter die Preisträger geschafft.

Das ist der Gewinner des Grand Prize

Aus den Einsendungen von Tausenden von Fotografen aus der ganzen Welt geht der Hauptpreis und die Auszeichnung „Fotograf des Jahres“ an den Fotojournalisten Istvan Kerekes aus Ungarn für sein Bild „Transylvanian Shepherds“. Darin durchqueren zwei raue Hirten eine ebenso raue Industrielandschaft und tragen ein Paar Lämmer auf dem Arm. Die Härte der Männer und die Trostlosigkeit ihrer Umgebung bilden einen bewegenden Kontrast zu der Hoffnung und Unschuld der Lämmer in ihrer Obhut.

Photographer of the Year Grand Prize. (Istvan Kerekes mit einem iPhone 7, IPPAWARDS)

Das sind die Plätze 1-3

Photographer of the Year First Place. (Sharan Shetty mit einem iPhone X, IPPAWARDS)

Photographer of the Year Second Place. (Dan Liu mit einem iPhone 11 Pro Max, IPPAWARDS)

Photographer of the Year Third Place. (Jeff Rayner mit einem iPhone X, IPPAWARDS)

Auch eine Deutsche unter den ausgezeichneten Fotografen

Was ich persönlich klasse finde: Nicht nur mit dem neuesten iPhone-Modell hat man eine Chance auf den Sieg, was Istvan Kerekes mit seinem iPhone 7 ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit ihrem iPhone 8 hat Valerie Helbich-Poschacher zudem den dritten Platz in der Kategorie Lifestyle erreicht, ihr Foto ist auf Sri Lanka entstanden. Alle ausgezeichneten Fotos könnt ihr auf der Webseite der iPhone Photography Awards 2021 ansehen.

Lifestyle Photo of the Year Third Place. (Valerie Helbich-Poschacher mit einem iPhone 8, IPPAWARDS)

Und das sagt Valerie zu ihrem Schnappschuss: