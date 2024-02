iPhone SE 4: Apple offenbar in Verhandlungen mit OLED-Herstellern

Mehrere Display-Lieferanten von Apple haben ihre Preise für die Lieferung von OLED-Displays für das iPhone SE der vierten Generation vorgeschlagen. Dies berichtet das südkoreanische Magazin The Elec.

Samsung Display, BOE und Tianma sollen ihre Preisvorschläge für OLED-Panels für das iPhone SE 4 eingereicht haben. Die vierte Generation des iPhone SE soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Die bisherigen iPhone SE-Modelle setzen auf LCD-Displays.

Den Quellen des Berichts zufolge bot Samsung den niedrigsten Stückpreis von 30 USD, BOE bot 35 USD und Tianma 40 USD. Apple feilscht Berichten zufolge um 20 USD, die Verhandlungen laufen noch. Es wird vermutet, dass sich die Display-Hersteller seit mindestens August des vergangenen Jahres um die Lieferung der Panels beworben haben.

Samsung könnte Display-Bestände des iPhone 14 nutzen

Die Preise für die Panels sollen wesentlich niedriger sein als die Preise, die die Zulieferer für die OLED-Displays des iPhone 15 verlangen. Dies wird damit begründet, dass die Panels für das SE die gleichen Teile verwenden wie die des iPhone 13 und iPhone 14, so dass die Zulieferer keine neuen Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen müssen. In dieser Hinsicht soll Samsung einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten haben, da das koreanische Unternehmen seine vorhandenen OLED-Bestände des iPhone 14 nutzen kann.

Laut des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo wird das iPhone SE der vierten Generation ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit einem ähnlichen Design wie das iPhone 14 haben. Außerdem wird erwartet, dass das iPhone SE 4 genau den gleichen Akku wie das Basismodell des iPhone 14 verwenden wird, und wahrscheinlich mit einem Action-Button und einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein soll. So wie es aussieht, könnte es auch eines der ersten Geräte sein, das mit einem von Apple entwickelten Modem-Chip ausgestattet ist.