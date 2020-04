iPhone SE: Neues Modell soll ab heute vorbestellt werden können

Nicht nur der Name der AirTags scheint offiziell zu sein, auch das neue Einsteiger-iPhone hat jetzt einen Namen. Apple wird heute nicht das neue iPhone 9 auf den Markt bringen, sondern ein neues iPhone SE. Vorbestellungen sollen laut Informationen von 9to5Mac bereits ab heute entgegen genommen werden.

Die Kollegen aus den Staaten haben zudem noch einige weitere Informationen erhalten. So soll das neue iPhone SE auf dem iPhone 8 aufbauen, aber mit dem neuen A13 Prozessor ausgestattet sein. Zudem wird man die Auswahl zwischen den Gehäusefarben Weiß, Schwarz und Rot haben, mit den Speichergrößen 64, 128 und 256 GB. Zudem soll Apple zwei Silikon-Hüllen in Weiß und Schwarz sowie Leder-Hüllen in Rot, Schwarz und Mitternachtsblau anbieten.

Dass der Formfaktor des iPhone 7 und iPhone 8 beim neuen iPhone SE beibehalten wird, ist mittlerweile mehr als sicher. Für das letzte Indiz sorgte Apple jetzt sogar selbst: Im Apple Online Store ist ein Schutzglas von Belkin bereits mit einer Kompatibilität für das iPhone 7, iPhone 8 und iPhone SE gekennzeichnet.

Spannend bleibt nur die Frage, wie teurer das neue iPhone SE wird. In den USA rechnet man mit einem Startpreis von 399 US-Dollar, in Deutschland wären das dann 449 Euro.