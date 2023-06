iPhone-Unfallerkennung: Fünfmal so viele Notrufe bei US-Musikfestival

Die Unfallerkennung des iPhone 14 und der Apple Watch soll verantwortlich dafür sein, dass eine Flut von Notrufen auf dem Bonnaroo-Musikfestival in Tennessee eingegangen ist. Laut Angaben von Ersthelfern und -helferinnen gab es in diesem Jahr etwa fünfmal so viele falsche Notrufe als in den Jahren zuvor.

Das diesjährige Bonnaroo-Festival fand zwischen dem 15. bis 18. Juni 2023 in Manchester, Tennessee, statt und zog mehr als 80.000 Menschen an. Eine so große Menschenmenge würde die Rettungskräfte wohl fast überall überfordern, aber Apples Unfallerkennungsfunktion soll die Situation in diesem Jahr angeblich noch verschlimmert haben.

Laut eines Berichts des lokalen Nachrichtensenders WKRN (via 9to5Mac) erklärte Scott LeDuc, Leiter des Coffee County 911 Communication Center, dass die falschen Notrufe durch tanzende und feiernde Festivalbesucher in der Menge ausgelöst wurden.

Schon während des Festivals wandten sich Personen aus dem Ersthelfer-Team an Apple, um den Zustrom von falsch-positiven 911-Anrufen über die Unfallerkennung zu melden. LeDuc sagte, dass Apple anbot, Techniker zum Festival zu schicken, um bei der Bewältigung der Situation und der Diagnose des Problems zu helfen. Beide Seiten konnten dies stattdessen telefonisch erledigen.

Menschen wurden angehalten, die Unfallerkennung zu deaktivieren

Im Rahmen der Bemühungen, die Belastung durch die Crash Detection in den Griff zu bekommen, forderte das Manchester Police Department die Konzertbesucher auf, die Unfallerkennung ganz zu deaktivieren. Laut LeDec verringerte sich dadurch die Zahl der Anrufe um „40 bis 60 Prozent“. Trotz der zusätzlichen Belastung durch eine fünffache Zunahme falscher 911-Anrufe konnten die Ersthelfer laut LeDuc auf jeden Anruf reagieren und die Situation bewältigen, ohne dass es Auswirkungen auf echte Notfälle gab.

„Die Polizei von Manchester hat auf dem Bonnaroo mehrere versehentliche 911-Anrufe entgegengenommen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Anrufe eine Folge des Unfallerkennungs-Modus sind, einer neuen Funktion auf Apple iPhones. Bitte seien Sie achtsam und überlegen Sie, ob Sie diese Funktion auf Ihrem Telefon deaktivieren, bis das Bonnaroo zu Ende ist.“

Die Unfallerkennung wurde im vergangenen Jahr auf dem iPhone 14, der Apple Watch Series 8, der Apple Watch SE und der Apple Watch Ultra eingeführt. Seitdem hat Apple wiederholt Anpassungen am Algorithmus der Funktion vorgenommen, um die Zahl der Fehlalarme zu reduzieren. Schon in der Vergangenheit wurde die Unfallerkennung für falsche Notrufe von Skifahrern, Vergnügungsparks und mehr verantwortlich gemacht, verzeichnete in der Zeit seit der Veröffentlichung jedoch auch zahlreiche berechtigte Notrufe, bei denen Menschen mit Hilfe der Funktion gerettet werden konnten.