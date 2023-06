Outdooractive: Outdoor-Navi bekommt neues Kartenmaterial für Österreich

Die Feriensaison steht wieder vor der Tür und damit möglicherweise auch die Option, eine Outdoor-Navigations-App wie Outdooractive (App Store-Link) zu nutzen. Erst zu Beginn dieses Monats haben wir über die Anwendung für iPhones und iPads berichtet – seinerzeit wurde ein neues Gravel Bike-Aktivitätsprofil integriert.

Ähnlich wie der Outdoor-Platzhirsch Komoot bietet Outdooractive in der eigenen App und über die Web-Plattform zahlreiche Touren- und Routenbeschreibungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Skitouren. Laut eigener Aussage verfügt man derzeit über mehr als eine Million Touren und Routen in 180 Ländern auf der ganzen Welt. Outdooractive stellt zudem weltweite Karten, die für Outdoor-Freizeitaktivitäten entwickelt wurden, einen digitalen Reiseführer und eine Routing-Technologie samt Sprachnavigation, die Gefahrenwarnungen und vorübergehende Wegsperrungen berücksichtigt, zur Verfügung.

Nun hat Outdooractive eine weitere Neuerung angekündigt: Das lang erwartete Kartenupdate für das Land Österreich ist ab sofort verfügbar. Zum Einsatz kommen dabei hochpräzise Daten des BEV, dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Österreich. Das Outdooractive-Team berichtet dazu:

„Die Kartendaten des BEV sind von höchster Qualität und bilden eine verlässliche Grundlage für Outdoor-Aktivitäten in Österreich. Durch die Integration dieser Daten in unsere Plattform können wir unseren Nutzern präzise und aktuelle Informationen über Wanderwege, Radstrecken, Skigebiete und andere Outdoor-Aktivitäten in ganz Österreich bieten. Diese Aktualisierung ermöglicht es Outdooractive, ein noch umfassenderes und zuverlässigeres Kartenangebot bereitzustellen, das den Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht wird.“