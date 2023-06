VVS BWeit: App erleichtert Bus- und Bahnfahren in Baden-Württemberg

Mit dem seit Mai erhältlichen Deutschlandticket wird der öffentliche Nahverkehr bereits deutlich vereinfacht: Für 49 Euro im Monat lässt sich deutschlandweit der gesamte öffentliche Nah- und Regionalverkehr nutzen, die Abwicklung kann bequem über die entsprechende App (App Store-Link) erfolgen. Auch das Bundesland Baden-Württemberg möchte vor allem Gelegenheits-Fahrgäste im Tarifdschungel entlasten.

„Für Gelegenheitsfahrgäste wird Bus- und Bahnfahren in Baden-Württemberg kinderleicht. Keine anstrengende Beschäftigung mit Tarifzonen, keine zeitraubende Suche nach Ticket-Automaten, keine Sorge mehr, den falschen oder einen zu teuren Fahrschein gelöst zu haben. Einfach einsteigen, mit einer App auf dem Smartphone einchecken, losfahren und beim Aussteigen wieder auschecken. Möglich macht das das System CiCoBW (Check-in-Check-out). Abgerechnet wird am Tagesende der beste Preis.“

So berichtet das Land Baden-Württemberg auf der eigenen Website. Das CiCoBW-System kommt in der App VVW BWeit (App Store-Link) zum Einsatz, das vom Stuttgarter Nahverkehrsunternehmen Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) als erstem Lizenznehmer genutzt wird. Auch eine Integration in die App der baden-württembergischen Nahverkehrsmarke bwegt ist geplant.

Positions- und Bewegungsdaten werden erfasst

Das CiCoBW-System soll dabei helfen, die Hürden bei Fahrten im ÖPNV im Südwesten deutlich zu senken. VVS BWeit ist eine übersichtliche Check-in-/Be-out-App mit einer Echtzeit-Fahrplanauskunft. Wer nur gelegentlich im Bus, mit der Straßenbahn oder mit dem Regionalzug unterwegs ist, kann sein Ticket künftig in der App mit einem Wisch lösen. Eine Festlegung auf einen Zielort ist nicht nötig. Ist die Fahrt beendet, merkt die App das automatisch und beendet die Reise. Per Wisch auschecken ist ebenso möglich. Dem Fahrgast wird anschließend die Fahrt zum besten Preis auf Tagesbasis abgerechnet. Auch Umstiege erkennt das System.

Vor dem Einsteigen wird dazu einfach der „Start“-Button in der App nach rechts gewischt, die Endstation spielt dabei keine Rolle. Beim Umsteigen läuft die Fahrt in der BWeit-App weiter. Beim Aussteigen wird man aufgrund der Erkennung der eigenen Bewegungsdaten automatisch ausgecheckt und der jeweils günstigste Preis für die absolvierte Fahrt berechnet. Fahrgäste erhalten zudem eine Push-Nachricht, dass die Fahrt beendet wurde.

Wichtig zu wissen: Während der Fahrt erfasst die App im eingecheckten Zustand Positions- und Bewegungsdaten. Zudem benötigen Nutzer und Nutzerinnen der VVW BWeit-App ein SSB-Kundenkonto, das in der App angelegt werden kann, alternativ kann man sich auch über einen Account bei VVS Mobil oder SSB Move einloggen. Die VVS BWeit-App ist für das iPhone erhältlich, ist rund 97 MB groß und kann ab iOS 14.5 installiert werden. Die Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit.