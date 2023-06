Next DB Navigator kann jetzt auch gekaufte Tickets aus dem DB Navigator anzeigen

Was nach einer simplen Funktion aussieht, scheint im Hintergrund komplizierter zu sein. Mit dem Next DB Navigator (App Store-Link) stellt die Deutsche Bahn ja die moderne Version einer iPhone-App bereit, allerdings konnten hier bisher nur Tickets angezeigt werden, die auch im Next DB Navigator oder auf next.bahn.de gekauft wurden. Das ändert sich endlich, ab sofort zeigt der Next DB Navigator auch gekaufte Tickets aus dem DB Navigator sowie erworbene Tickets von bahn.de an.

Das macht vieles einfacher. Wer den Umstieg auf die neue App noch nicht vollzogen hat, kann jetzt ganz unverbindlich den Next DB Navigator mit einem Ticket testen. Ihr müsst euch einfach mit eurem Kundenkonto einloggen und könnt unter „Meine Reisen“ eure Tickets einsehen. Wer ohne Konto unterwegs ist, kann ein Ticket über die Auftragsnummer und Nachname manuell hinzufügen.

Gut: Umgekehrt funktioniert das Synchronisieren der Tickets ebenfalls. Ihr könnt über Next DB gebuchte Tickets auch im DB Navigator unter „Meine Tickets“ und auf bahn.de unter „Meine Buchungen“ abrufen.