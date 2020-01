Ivacy lockt mit Angebot: VPN-Service für nur 90 Cent pro Monat nutzen

Wir haben ja schon mehrere VPN-Services hier vorgestellt. Unter anderem Surfshark, NordVPN, 1.1.1.1, Zenmate, VPN Unlimited und mehr. Heute kommt der nächste Anbieter dazu: Ivacy. Die Anbieter haben uns auf das aktuelle Angebot aufmerksam gemacht, das wir gerne an euch weiterreichen wollen. Und eines kann ich schon jetzt sagen: Günstiger geht es aktuell nicht.

Bevor ich die Funktionen, Standorte und Co. genauer aufschlüssel, hier das Angebot. Ivacy VPN kostet aktuell nur 90 Cent pro Monat. Dabei zahlt ihr einmalig 54 Euro für 5 Jahre (zum Angebot). Die Funktionen Portweiterleitung und eine dedizierte IP müssen jedoch extra bezahlt werden. Als Zahlungsmethoden stehen Kreditkarte, PayPal oder auch Kryptowährungen bereit.

Ivacy sitzt in Singapur und bietet Apps für alle gängigen Plattformen an: iOS, Android, Windows, Linux, Mac, Kodi, Raspberry Pi, Xbox, PS4, Roku, Smart TV, Browser-Erweiterungen und mehr. Insgesamt gibt es mehr als 1000 Server in über 100 Standorten. Folgende Länder stehen dabei zur Auswahl: Australien, Ägypten, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, USA und ein paar mehr.

Des Weiteren könnt ihr auch den BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime, Hulu und Netflix US, FR, JP, UK, AUS und CA nutzen. Ebenso gibt es Spotify US, SkySports UK, NBC US oder auch Pandora US. Dafür stehen zusätzliche Verbindungen und Standorte bereit. Sollte eine Leitung geschlossen werden, wir die nächste geöffnet.

In einem Kurztest hat das ganze gut funktioniert. Die Geschwindigkeit schwankt dabei je nach Standort. Hier im Büro kommen wir auf maximal 30 Mbit/s. Mit der Verbindung über Ivacy erreiche ich zum Beispiel über Frankreich, Italien, Niederlande oder Spanien 20 Mbit/s, während zum Beispiel über Indien, Mexiko oder Singapur nur 5 Mbit/s erreicht werden.

Die weitere Funktionen von Ivacy:

Schutz vor Malware

Erweiterte IPsec & IKEV-Protokolle

Smart Connect-Funktion

Unbegrenzte Bandbreite

Militärische 256-Bit-Verschlüsselung

Es werden keine Protokelle und Logs gespeichert

Internet-Killschalter

Schnelles Herunterladen

1000+ Server an 100+ Standorten

P2P-Unterstützung

Dedizierte Kodi-App

5 Geräte gleichzeitig nutzen

Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei Ivacy VPN wirklich sehr gut. Die Geschwindigkeiten könnten an manchen Standorten besser sein. Das Angebot ist nur für kurze Zeit gültig. Für weitere Details klickt euch direkt auf die Anbieterwebseite.