Podcast-App „Overcast“ kann Intros und Outros überspringen

Mehr und mehr können mich Podcasts begeistern. Mein absoluter Favorit: Zeit Verbrechen. Der Abruf erfolgt dabei über Apple Music, Spotify oder Deezer, in Overcast ist das Anhören ebenfalls möglich. Und wer die Podcast-App Overcast (App Store-Link) nutzt, profitiert nun von neuen Funktionen.

Version 2020.1 erlaubt ab sofort das Überspringen von Intros und Outros. Pro Podcast könnt ihr individuell einstellen, wie viele Sekunden am Anfang und am Ende übersprungen werden sollen. Wenn euer Podcast stets mit einem Jingle startet, den ihr euch sparen könnt, nehmt die entsprechende Einstellung vor. Ihr könnt in 5-Sekunden-Schritten wählen. Die neue Funktion ist auch für Gratis-Nutzer verfügbar.

Das Update verbessert zudem die Audioverarbeitung und optimiert die Wiedergabe auf dem HomePod und weiteren AirPlay 2-Geräten. Des Weiteren hat der Entwickler die Kompatibilität mit iOS 12 wiederhergestellt.

Overcast ist für iPhone, iPad und Apple Watch kostenlos. Der Download ist 15,2 MB groß und mit 4,8 Sternen bewertet. Overcast Premium kostet 9,99 Euro pro Jahr und schaltet die Werbung ab, erlaubt eigene Uploads und ermöglicht den Wechsel des App-Icons.