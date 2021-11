iWALK Powerbank für Apple Watch und iPhone für nur 42,49 Euro

Bei Amazon sind ja schon jetzt frühe Black Friday Angebote gestartet, hier die Übersicht zu wahren, ist nicht einfach. Ich habe mir ein Produkt ausgesucht, auf das ich noch einmal aufmerksam machen möchte. Und zwar ist das die iWALK Powerbank für Apple Watch und iPhone. Diese kann in Weiß oder Schwarz aktuell im Blitzangebot für nur 42,49 Euro (Amazon-Link) statt 69,99 Euro gekauft werden.

Im Juli haben wir euch die iWALK Powerbank schon genauer vorgestellt und die Empfehlung besteht weiterhin. Die Powerbank bietet 9000 mAh und integriert den Ladepuck für die Apple Watch. Eure Watch könnt ihr einfach auflegen und der Ladevorgang startet. Zusätzlich ist auch ein Lightning-Kabel integriert, mit dem ihr zum Beispiel euer iPhone laden könnt. Das geht alles ohne ein zusätzliches Kabel. Die Powerbank selbst könnt ihr dann mit dem mitgelieferten USB-C auf USB-C Kabel wieder aufladen.

Einen kleinen Kritikpunkt gibt es: Die LEDs zeigen nicht die restliche Kapazität an, sondern nur, dass an einem der drei Eingänge ein Ladevorgang ausgeführt wird. Am Ende zählt aber auch der Preis – und der ist gut.