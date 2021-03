JBL Bar 5.0 MultiBeam: All-In-One-Soundbar ab sofort für 399 Euro erhältlich

Aus dem Hause JBL kann ab sofort die JBL Bar 5.0 MultiBeam für 399 Euro erworben werden. Mit ihr könnt ihr Kinofeeling nach Hause holen. Die Soundbar wertet den TV-Sound enorm auf und hat sogar Virtual Dolby Atmos an Bord. JBL verspricht ein „beeindruckendes räumliches 3D-Surround-Sounderlebnis“.

Die 709 x 60,5 x 100,5 Millimeter große Soundbar kann auch mit einer mitgelieferten Halterung an der Wand montiert werden. Natürlich kann sie auch auf einem Schrank unter dem Fernseher gestellt werden.

Mit AirPlay 2 könnt ihr eure Musik auch einfach von iPhone, iPad oder Mac an die Soundbar weitergeben. Gleichzeitig wird Alexa Multi-Room Music unterstützt, ihr könnt die Soundbar also in euer Alexa-Lautsprecher-Setup integrieren.

Auf einen Blick

Dolby Atmos und MultiBeam Surround Sound

Kräftiger Bass ohne separaten Subwoofer dank vier integrierter Passivmembranen

Chromecast built-in, AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Alexa MRM, USB und optischer Tonausgang

Ultra HD 4K-Pass-Through mit Dolby Vision

HDMI eARC für höhere Audioqualität

Automatische MutliBeam-Kalibrierung

Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa und Siri

Lautsprechertreiber: 5x Racetrack Driver (48mm x 80mm) und 4x Passivmembranen (75mm)

5x 50 Watt Gesamtmusikleistung

Die JBL Bar 5.0 MultiBeam ist ab sofort bei Saturn oder MediaMarkt für 399 Euro erhältlich.